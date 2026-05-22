इंटरनेट पर इन दिनों दो वर्चुअल पार्टियों के बीच राजनीतिक टकराव छाया हुआ है। एक पार्टी जो वायरल हो रही है उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) जबकि दूसरी पार्टी खुद को ऑगी जनता पार्टी (OJP) कहती है। कार्टून ‘ऑगी एंड द कॉकरोचेस’ से प्रेरित यह ऑनलाइन प्रतिद्वंद्विता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल गई है और एक मीम आंदोलन बन गई है।

हाल ही में बनाई गयी ऑगी जनता पार्टी ने खुद को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्थापित किया है और उसके उद्देश्यों, अभियान और राजनीतिक संबद्धताओं पर सवाल उठा रही है। उनके बीच की नोकझोंक और व्यंग्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मीम्स, चुटकुलों और बहसों से भरी हुई है।

ओजेपी ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक पर साधा निशाना

अपने हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में, ओजेपी ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और आम आदमी पार्टी के बीच कथित संबंधों पर जोर दिया। पार्टी ने आप की सोशल मीडिया और चुनाव प्रचार टीम के साथ अभिजीत की पिछली भागीदारी की ओर इशारा किया। उस पोस्ट में 2024 के एक मैसेज का भी जिक्र किया गया था जिसमें अभिजीत ने बोस्टन जाने से पहले दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को धन्यवाद दिया था।

ऑगी जनता पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इसका केंद्रीय मिशन सीधा और निडर है, सभी प्रकार के कॉकरोच को मार डालना। वेबसाइट पर लिखा है, “कोई भी कॉकरोच, किसी भी आकार का, किसी भी प्रजाति का, मरा हुआ।” जो कार्टून से प्रेरित उस प्रतिद्वंद्विता का पूरा फायदा उठाती है जो अब इंटरनेट पर एक वायरल घटना बन गई है।

पार्टी के एक पोस्ट ने ऑनलाइन विवाद को जन्म दिया जिसमें युवाओं द्वारा खुद को कॉकरोच के रूप में पहचानने की आलोचना करने वाला कैप्शन था। पोस्ट में लिखा था, “तलवारों की धार से आकारित एक भूमि पर युवा खुद को कॉकरोच कहने में गर्व महसूस कर रहे हैं। सचमुच, यह बेरोजगारी के चरम के लक्षण हैं।”

ऑगी जनता पार्टी का पशु अधिकार घोषणापत्र

वहीं, दूसरी ओर व्यंग्यात्मक राजनीति से सामाजिक संदेश की ओर रुख करते हुए, ओजेपी ने 6 सूत्रीय पशु अधिकार घोषणापत्र जारी किया जिसमें पूरे भारत में आवारा जानवरों की बेहतर देखभाल का वादा किया गया है। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में ओजेपी ने लिखा, “जो देश गाय को अपनी माँ कहता है, वही दुनिया का सबसे बड़ा गोमांस निर्यातक भी है। विडंबना अपने आप में स्पष्ट है। एक कुत्ते को पीटा गया। एक गाय को चाकू मारा गया। एक बिल्ली को जिंदा जला दिया गया। और सजा? सिर्फ ₹50 का जुर्माना। भारत को पशु क्रूरता के खिलाफ सख्त कानूनों की जरूरत है – सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि अमल में भी।”

उन्होंने आगे कहा, “हमारा मानना ​​है कि एक दयालु भारत ही एक मजबूत भारत है। हमारे पशु अधिकार घोषणापत्र में हर आवारा पशु के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, सख्त क्रूरता कानून, अधिक आश्रय स्थल, हर शहर में रोजाना भोजन वितरण अभियान और गोद लेने के प्रति जागरूकता अभियान चलाने का वादा किया गया है। क्योंकि हर जीवन मायने रखता है और हम इस बात को गंभीरता से लेते हैं।”

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को राजनीतिक दल बनने के लिए क्या-क्या करना होगा?

कोई समूह, संगठन या डिजिटल कम्युनिटी वास्तव में खुद को राजनीतिक पार्टी के तौर पर पंजीकृत कराना चाहे तो भारत में उसके लिए क्या नियम हैं? क्या केवल सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होना काफी है? क्या कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है? चुनाव आयोग से मान्यता कैसे मिलती है? और अगर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ जैसी कोई इकाई सचमुच राजनीतिक दल बनना चाहे तो उसे किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा? पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें