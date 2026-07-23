कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के निशाने पर RAF अधिकारी सोनिया सहरावत क्यों आ गई है, कई लोग इस सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं। आखिर सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) की रैपिड एक्शन फ़ोर्स की असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया इस समय चल रहे सीजेपी प्रदर्शन के बीच चर्चा का विषय क्यों बन गईं है। तमाम तरह की चल रहे मुद्दे के बीच सोनिया सहरावत का एक अलग मुद्दे का चेहरा बन गई हैं।

दरअसल, दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुई झड़पों में घायल होने के बाद वे सोशल मीडिया पर एक विवाद के केंद्र में आ गईं। RAF अधिकारी सोनिया सहरावत को 20 जुलाई को CJP के ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान तैनात किया गया था। इस मार्च के दौरान पुलिस की तरफ़ से की गई कथित बर्बरता के मामले की सुनवाई अभी भी कोर्ट में चल रही है। इसके ठीक एक दिन बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की गई एक कथित इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल हो गई, जिसकी वजह से CJP और विपक्षी नेताओं ने उनकी आलोचना की। हालांकि जनसत्ता इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है।

कौन हैं सोनिया सहरावत?

सोनिया सहरावत CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट हैं और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के साथ काम करती हैं, यह पैरामिलिट्री फोर्स की दंगा-रोधी और भीड़ को नियंत्रित करने वाली खास यूनिट है। पुलिस की नौकरी के अलावा, सहरावत ने सोशल मीडिया पर भी अच्छी-खासी पहचान बनाई है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 6.2 लाख से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं, जहां वे डांस वीडियो, फ़िटनेस से जुड़ी चीज़ें, ट्रेंडिंग रील्स, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बातें और कभी-कभी वर्दी में अपनी ज़िंदगी की झलकियां शेयर करती हैं।

‘विन लाइफ़ लाइक अ वॉरियर’ पॉडकास्ट के एक इंटरव्यू में सहरावत ने बताया कि वे हरियाणा में पली-बढ़ीं, जहां पारंपरिक सामाजिक नियमों की वजह से अक्सर लड़कियों के लिए मौके सीमित होते थे। उन्होंने कहा कि इन सबके बावजूद उन्होंने वर्दी वाली नौकरी चुनी।

CRPF में कैसे शामिल हुईं सोनिया सहरावत?

सहरावत ने कहा है कि नेशनल कैडेट कोर (NCC) में शामिल होना उनके आर्म्ड फोर्सेज़ में जाने के सफ़र का एक अहम मोड़ था। उनका कहना है कि अनुशासन, लीडरशिप और मिलिट्री ट्रेनिंग से उनका हौसला और मज़बूत हुआ। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज़ (असिस्टेंट कमांडेंट) परीक्षा पास की और CRPF में शामिल हो गईं। इसी इंटरव्यू में, सहरावत ने UPSC CAPF परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को सलाह दी कि वे अनुशासित और शारीरिक रूप से फ़िट रहें और लगातार मेहनत करते रहें।

ट्रेनिंग और करियर

पॉडकास्ट के दौरान, सोनिया सहरावत ने ट्रेनिंग के समय लगी एक गंभीर चोट के बारे में बताया, जिसके लिए उन्हें 52 टांके लगवाने पड़े थे। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह ठीक हो गईं और प्रोग्राम पूरा किया। उन्होंने इस घटना को अपने करियर के सबसे अहम पलों में से एक बताया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर जैसे ऑपरेशनल इलाकों में काम करने के बारे में भी बात की है। उन्होंने कहा कि इस अनुभव से उनकी लीडरशिप स्किल्स और दबाव में काम करने की क्षमता बेहतर हुई।

सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ?

सोमवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के विरोध मार्च के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। आरोप है कि इसके बाद सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। सहरावत उन RAF अधिकारियों में शामिल थीं जिन्हें उस जगह तैनात किया गया था और झड़प के दौरान उन्हें चोटें आईं। बाद में दिल्ली पुलिस ने बताया कि हिंसा में 118 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और कई FIR दर्ज की गईं, मामले की जांच चल रही है।

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए, सोनिया सहरावत ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि उनकी कमान में मौजूद RAF जवानों ने महिला प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की थी। उन्होंने कहा कि फोर्स की प्राथमिकता उनकी सुरक्षा करना थी। सहरावत ने कहा, “यह मेरे जवानों ने नहीं किया, न तो जानबूझकर और न ही अनजाने में। उन्हें महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही तैनात और प्रशिक्षित किया गया है।”

सहरावत के अनुसार, हालात बिगड़ने से पहले प्रदर्शनकारियों से बार-बार दूरी बनाए रखने की अपील की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भीड़ आगे बढ़ी तो कई महिलाएं भगदड़ जैसी स्थिति में गिर गईं। उन्होंने यह भी कहा कि RAF जवानों ने उनके साथ मारपीट नहीं की थी।

सहरावत ने यह दावा किया कि महिला प्रदर्शनकारियों को बचाने की कोशिश के दौरान वह घायल हो गईं। उन्होंने आगे कहा, “जब मैं जमीन पर गिरी तो मुझ पर पत्थर और जूते फेंके जा रहे थे। उन्होंने मेरा हेलमेट भी उतार दिया।” उन्होंने आगे आरोप लगाया कि RAF के एक जवान को भीड़ के बीच खींच लिया गया था और कहा कि हमले की चपेट में आने के बाद सुरक्षाकर्मियों को अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी पड़ी।

सीजेपी संस्थापक ने सरेआम पूछा था यह सवाल

विरोध प्रदर्शन के दौरान, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सुरक्षा कर्मियों द्वारा बल प्रयोग के आरोपों पर सहरावत से सार्वजनिक रूप से सवाल किया। एक वाहन से सीधे उन्हें संबोधित करते हुए दीपके ने पूछा कि क्या वह “महिलाओं के खिलाफ क्रूरता” का समर्थन करती हैं। पुलिस कार्रवाई की आलोचना करने के बावजूद, दीपके ने शांति से उनकी बात सुनने के लिए सहरावत की भी प्रशंसा की और कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी अन्य पुलिस अधिकारी ने उन्हें इस तरह से नहीं सुना था। सहरावत ने एक महिला और एक मां होने के बारे में दीपके की व्यक्तिगत टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया और कहा कि ये टिप्पणियां व्यक्तिगत थीं।

इंस्टाग्राम स्टोरी से विवाद

विरोध-प्रदर्शन के दो दिन बाद सहरावत के अकाउंट से कथित इंस्टाग्राम स्टोरी के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। स्टोरी में एक मरे हुए कॉकरोच की तस्वीर के साथ यह कैप्शन था: “खुद को तो ठीक कर नहीं सकते और देश को ठीक करना चाहते हैं।” खबरों के मुताबिक, बाद में यह पोस्ट हटा दिया गया। जनसत्ता स्वतंत्र रूप से इस स्टोरी की सच्चाई की पुष्टि नहीं कर सका।

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ने सहरावत पर प्रदर्शनकारियों का मज़ाक उड़ाने का आरोप लगाया और एक्स पर जवाब दिया: “हम कॉकरोच हैं। और कॉकरोच कभी नहीं मरते।” तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी एक्स पर इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया और इस कथित पोस्ट की आलोचना की।

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