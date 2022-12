Uttar Pradesh: क्यों झूठ बोलकर UP की छवि बिगाड़ रहे हैं साहब? सीएम योगी बोले- 2 फीसदी रह गई बेरोजगारी दर, आए ऐसे रिएक्शन

Uttar Pradesh: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर लगभग 2 फीसदी रह गई है।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (फोटो सोर्स – @myogiadityanath/ Twitter)

