योगी ने सपा-बसपा गठजोड़ को बताया- भ्रष्ट, अवसरवादी और जातिवादी, लोगों ने लगा दी क्लास

आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 38-38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। इन दोनों पार्टियों ने राज्य की दो सीटें छोटी पार्टियों के लिए छोडी हैं जबकि अमेठी और रायबरेली की दो सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ने का फैसला किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ के एक होटल में आयोजित संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में यह घोषणा की। वहीं, उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदि‍त्यनाथ ने सपा-बसपा गठजोड़ को भ्रष्‍ट, अवसरवादी और जाति‍वादी बतायाा। इसके बाद सोशल मीडि‍या यूूूजर्स नेे उनकी क्‍लास लगा दी।

सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने बसपा-सपा गठबंधन पर कहा, “यह जातिवादी, भ्रष्‍ट और अवसरवादी मानसिकता वालों का गठजोड़ है, जो विकास और सुशासन नहीं चाहते हैं। जनता सब जानती है और इस अपवित्र गठबंधन को करारा जवाब देगी।” इसके बाद सोशल मीडि‍या यूजर्स ने सीएम योगी की क्‍लास लगा दी। एक यूजर ने लि‍खा, “आगरा एक्‍सप्रेस वे, यूपी 100, जनेश्‍वर मि‍श्रा पार्क, 1090 साइकि‍ल ट्रैक, लखनऊ मेट्रो, लखनऊ आईटी पार्क, येे सब भाजपा ने करवाया है? कोई एक काम बताएं जो प‍िछले एक साल में कि‍या हो नामकरण के अलावा? बात करने के द‍िन गए योगी जी।

