उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर हैं। बीते शुक्रवार (4 अगस्त, 2018) को सीएम योगी ने राज्य के मेरठ शहर में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का जाजया लेने के लिए हवाई सर्वे किया। पहली नजर में वीडियो में सबकुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो में मुख्यमंत्री की दूर दृष्टि पर सवाल उठाए हैं। दरअसल वीडियो में योगी हवाई सर्वे के दौरान हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। वह सैकड़ों मीटर जमीन पर जनता का अभिवादन कर रहे हैं। वीडियो के एक हिस्से में सड़क पर चले रहे एक शख्स को देख सीएम योगी की हाथ हिलाने वाली फुटेज देखकर एक यूजर्स ने यहां तक कह डाला कि बॉर्डर फिल्म याद आ गई। दरअसल इस फिल्म के एक सीन में नायक सनी देओल आसमान में फायटर प्लेन देखकर उसके पायलट का अभिवादन करते हैं, जबकि दोनों के बीच दूरी सैकड़ों मीटर की होती है, ऐसे में बहुत मुश्किल है कि दोनों एक-दूसरे की गतिविधियों को देख पाएं या समझ सकें।

सीएम योगी के इसी वीडियो पर तंज कसते हुए एक यूजर लिखते हैं, ‘किसको ऐसी दैवीय शक्ति प्राप्त है जो हेलीकॉप्टर में योगी जी को हाथ हिलाता हुआ देख सके?’ बुमराह लिखते हैं, ‘वह जमीन पर लोगों को देखकर अपना हाथ हिला रहे हैं। मां कसम बॉर्डर के एक सीन की याद आ गई।’ शमरान खान लिखते हैं, ‘भैया सब ऐसे नहीं है। उसी रूट से आते हैं रोज। सिर्फ एक रूट अलोट किया है।’

एक यूजर लिखते हैं ये अजय बिष्ट ऊपर से हाथ किसको दिखा रहे हैं? देवेश सिंह लिखते हैं, ‘वो सब तो ठीक है ये सीएम साहब हाथ किसे दिखा रहे हैं।’ स्नॉड्राप लिखते हैं, ‘वाह कांवड़ यात्रा का रूट चैक करना। स्टेशन का नाम बदलना। गोशाला बनाना। इसीलिए तो सीएम बनाया गया है। गोरखपुर में बच्चे मरें, हाईवे टूट जाए। बेरोजगारी का जवाब नेहरू जी आकर देंगे।’ मुकेश राय तंज कसते हुए लिखते हैं, ‘आखिर हेलीकॉप्टर में घूमने का बहाना मिल गया बाबा को।’

#WATCH: CM Yogi Adityanath conducts aerial survey of security arrangements on Kawad Yatra route in Meerut. pic.twitter.com/iYApP0eCe8

— ANI UP (@ANINewsUP) August 3, 2018