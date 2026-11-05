तमिलनाडु के सीएम विजय ने छात्राओं को सोने का हार पहनाया, इसका वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। कक्षा 12वीं और 10वीं के टॉपर्स मुख्यमंत्री से सोने का हार पाकर खुश हैं। चेन्नई में एक सेरेमनी में सीएम विजय ने बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित किया है।

टीवीके एजुकेशनल अवॉर्ड्स के पहले फेज़ के हिस्से के तौर पर हुए इस इवेंट में विजय ने खुद स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट और फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए। तिरुवन्नामलाई की क्लास 12वीं की स्टूडेंट मोनिका ने 600 में से 566 नंबर हासिल किए थे। उसने सीएम विजय से मिले इस अवॉर्ड को “बहुत खास पल” बताया।

न्यूज एजेंसी PTI से बात करते हुए मोनिका ने कहा कि यह पहचान आने वाली पीढ़ियों को भी इंस्पायर करेगी। वहीं कुड्डालोर की 10वीं क्लास की स्टूडेंट श्रीनिथि को 500 में से 494 नंबर मिले है, उसने कहा कि मुख्यमंत्री से सम्मानित होना उनके और उनके स्कूल के लिए बहुत गर्व की बात है।

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सीएम ने बताई पॉलिटिक्स में आने की वजह

इसके बाद स्टूडेंट्स से बात करते हुए विजय ने पॉलिटिक्स में आने के अपने फैसले के बारे में बताया और कहा कि उनकी भलाई ही उनके पॉलिटिकल सफर के पीछे की वजहों में से एक थी। उन्होंने उन्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करने और अपने सपनों को पूरा करने और खुद को स्थापित करने के बाद समाज में योगदान देने के लिए हिम्मत दी।

PTI ने CM विजय के हवाले से कहा, “मैं यहां पॉलिटिक्स पर बात करने, वोट मांगने या पार्टी के बारे में बात करने नहीं आया हूं। आपको अभी पार्टी पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से पढ़ाई करें, बड़ी चीज़ें हासिल करें और अपनी ज़िंदगी बदलें। उसके बाद आप हमारे समाज और हमारे तमिलनाडु के बारे में सोच सकते हैं।”

शिक्षा और राज्य के भविष्य के बीच संबंध बताते हुए सीएम विजय ने छात्रों को याद दिलाया कि उनके माता-पिता, समाज और तमिलनाडु उन पर भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने उनसे अपनी पहचान बनाने और मुश्किलों को अपनी उम्मीदों के रास्ते में न आने देने की भी अपील की। उन्होंने आगे कहा, “अगर लोग आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सफलता पहले से ही पक्की है।”

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-