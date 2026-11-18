मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव के काफिमें में अचानक एक लड़की रोती हुई उनकी कार के सामने पहुंच गई, वह उनसे कुछ कहना चाहती थी, सीएम ने हाथ देकर उसे बुलाया भी मगर सुरक्षा कारणों ने पुलिस ने उसे रोक दिया। उस समय लड़की की कोशिश भले नाकाम हो गई मगर सीएम ने उसे अगले दिल बुलाकर मुलाकात की।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पारिवारिक संपत्ति विवाद और घर से निकाले जाने की शिकायत लेकर पहुंची एक युवती से बुधवार को मुलाकात की और उसे तुरंत एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के साथ ही हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। युवती का मंगलवार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह नीमच जिले के मनासा में मुख्यमंत्री यादव के दौरे के वक्त उनसे मिलने की नाकाम कोशिश करती नजर आई थी।

काफिले में सीएम से मुलाकात के लिए कार के पास पहुंची

वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती ”सर, मेरी बात सुनो…” कहते हुए सुरक्षा घेरा पार करके मुख्यमंत्री के काफिले में उनकी कार के पास जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस उसे रोक देती है। इसके बाद युवती रोती हुई नजर आती है।

अधिकारियों ने बताया कि घटना के अगले दिन बुधवार को मुख्यमंत्री ने युवती को बुलाकर उसकी पूरी समस्या सुनी। यादव से बातचीत के दौरान युवती ने आरोप लगाया कि उसकी दादी और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और उसके पिता की निजी संपत्ति पर कब्जा भी कर लिया है। युवती ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह फिलहाल उज्जैन में अपनी नानी के पास रह रही है और संपत्ति विवाद के संबंध में अदालत में मामला दायर किया है।

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एक लाख रुपये की सहायता

युवती की शिकायत सुनने के बाद यादव ने मौके पर मौजूद नीमच के जिलाधिकारी हिमांशु चंद्रा को मामले की जांच करके उसकी मदद के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने युवती से कहा कि वह उसे एक लाख रुपये की सहायता तुरंत दे रहे हैं और आगे भी उसे हरसंभव मदद मुहैया कराई जाएगी।

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