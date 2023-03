Delhi CM अरविंद केजरीवाल ने की कपिल सिब्बल की तारीफ तो पुराना ट्वीट शेयर कर बोले भाजपा नेता-सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे…

कपिल सिब्बल ने अपने मंच का ऐलान करते हुए कहा है कि 11 मार्च को जंतर-मंतर पर इस पहल के संबंध में एक बैठक करेंगे और भारत के लिए एक नई दृष्टि पेश करेंगे।

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फोटो- वीडियो स्क्रीनशॉट @AAP)

