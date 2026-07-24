दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट को लगभग दो महीने होने वाले हैं। शुरुआत में चंद लोगों की भीड़ के साथ शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब व्यापक रूप ले चुका है। देश के अलग-अलग राज्यों से Genz स्टूडेंट इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जंतर-मंतर पर जमे हैं, इनमें लड़कियां भी शामिल हैं। प्रोटेस्ट से जुड़े कई पॉजिटिव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस बीच इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इंसानियत को जिंदा रखने का काम किया है।

पीरियड्स आने पर ऐसे मिली मदद

दरअसल, सीजेपी प्रोटेस्ट से सामने आए इस वीडियो में महिलाओं के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा की भावना को दिखाया गया है। इंस्टाग्राम पर khushboo.official_15 नाम के अकाउंट से पोस्ट किए गए इस वीडियो में दिख रहा है कि मदद के लिए आगे आए लड़के एक लड़की को टिशू पेपर और सैनिटरी पैड दे रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने की वजह यही है कि वीडियो में नजर आ रही लड़की को प्रोटेस्ट साइट पर ही पीरियड्स आ गए थे जिसके बाद लड़की असहज होने लगी, लेकिन वहां मौजूद लोग मदद के लिए आगे आए और एक लड़के ने मुझे पैड भी दिया।

प्रोटेस्ट साइट पर सुरक्षित महसूस कर रहीं लड़कियां

जंतर-मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर कई लड़कियों ने यह दावा किया है कि वहां पर सुरक्षित महसूस कर पाती हैं। इंस्टाग्राम पर गुरुवार को पोस्ट किए गए इस वीडियो के साथ कैप्शन में मुस्कान ने लिखा है , “उन्होंने मुझे गाइड किया और असल में मुझे साफ करने के लिए टिशू पेपर और सैनिटरी पैड भी दिए, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।”

वायरल वीडियो पर यूजर्स के रिएक्शन

वीडियो के कैप्शन में खुशबू ने लिखा है कि पीरियड्स की वजह से उनके कपड़े पूरी तरह से दागदार हो गए थे। उन्होंने बताया कि यह देखकर कुछ लड़के तुरंत मदद के लिए आगे आए। वीडियो में दिख रहा है कि उनमें से एक अपने बैकपैक से सैनिटरी पैड निकालकर उन्हें दे रहा है, जबकि दूसरा उन्हें पास के वॉशरूम में ले जा रहा है। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 30 लाख से अधिक लोगों ने देख लिया है जबकि 1100 से अधिक यूजर्स इस वीडियो पर कॉमेंट कर चुके हैं।

एक यूजर ने लिखा है कि मुझे अपनी जेनरेशन से प्यार है जो पीरियड्स को नॉर्मल समझता है और जिस आदमी ने उसकी मदद की है वह असली मर्द है।” एक और यूजर ने कमेंट किया कि मुझे जेन Z होने पर गर्व है, अपनी जेनरेशन से प्यार है, सभी लड़कों को और ताकत मिले। एक तीसरे यूजर ने कहा, “मुझे यह देखकर खुशी हुई। पीरियड्स को नॉर्मल करने के लिए धन्यवाद। लड़के के लिए बहुत इज्जत है।

यह भी पढ़े- गांव के तालाब में 130 साल शांति से रहा मगरमच्छ ‘गंगाराम’, मौत पर रो पड़ा पूरा गांव

आइए आपको ‘गंगाराम’ मगरमच्छ की पूरी कहानी सुनाते हैं… छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक गांव है- बावा मोहतरा। यहां के तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। जिसे गांव वाले प्यार से गंगाराम पुकारते थे। यह मगरमच्छ सिर्फ एक जंगली जीव नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के परिवार और अधिक पढ़ें…