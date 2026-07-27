दिल्ली के कंटेंट क्रिएटर अभिनव बिष्ट का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। अभिनव जंतर-मंतर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) विरोध- प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आए। उनके GenZ स्टाइल वाले वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए और फिर फॉलोअर्स की संख्या 6,35,000 से ज़्यादा हो गई। हालांकि सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन से जुड़े कंटेंट की बाढ़ के बीच इंस्टाग्राम ने बिष्ट का अकाउंट सस्पेंड कर दिया।

बिष्ट तब पहली बार लोगों की नज़र में आए जब जंतर-मंतर से संसद तक ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज से भागते हुए उनका एक वीडियो वायरल हो गया। दर्शकों को जो बात सबसे ज़्यादा पसंद आई, वह थी इसमें ‘सबवे सर्फर्स’ (Subway Surfers) गेम जैसा अंदाज़। उन्हें मशहूर मोबाइल गेम के मुख्य किरदार ‘जेक’ की तरह भागते हुए देखा गया, जबकि एक पुलिस अधिकारी उनका और उनके दोस्तों का पीछा कर रहा था।

एक और वायरल रील में बिष्ट को साथी प्रदर्शनकारियों के साथ किशोर कुमार के क्लासिक गाने ‘मेरे महबूब क़यामत होगी’ पर मस्ती करते हुए देखा गया। यह गाना पहले 2020 में टिकटॉक पर बहुत मशहूर हुआ था, जब फैसल शेख ‘मिस्टर फैसू’ जैसे क्रिएटर्स ने इसे एक तेज़-तर्रार रीमिक्स और अपने खास ‘हेड-बॉबिंग’ डांस के साथ पेश किया था। हालांकि कई क्रिएटर्स ने विरोध प्रदर्शन को रिकॉर्ड किया लेकिन बिष्ट अपने खास अंदाज़ के लिए चर्चा में आए। उन्होंने ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स फ़ॉर्मैट और एडिट्स के ज़रिए दिल्ली पुलिस के साथ हुई अपनी बातचीत को कैमरे में कैद किया। एक बहुत फेमस वीडियो में उन्होंने विरोध स्थल पर पुलिस अधिकारियों के साथ वायरल “हू इज़” कपल्स चैलेंज को दोहराया; हालांकि ऐसा लगा रहा था कि अधिकारियों को पता ही नहीं था कि वे इस ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं।

अभिनव बिष्ट का अकाउंट सस्पेंड हुआ

जैसे ही ये वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुए, बिष्ट के फॉलोअर्स की संख्या कुछ ही दिनों में लगभग 5,000 से बढ़कर 6,35,000 से ज़्यादा हो गई। हालांकि, उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। पत्रकार फरीदून शहरयार के एक वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा, “मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया था, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ऐसे ही जारी रखें।”

बाद में बिष्ट ने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और सोमवार को अपनी पहली रील के ज़रिए फ़ॉलोअर्स से बात की। बिष्ट ने इंस्टाग्राम के उस नोटिस की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर की, जिसमें उन्हें बताया गया था कि वे सस्पेंशन के रिव्यू के लिए अपील कर सकते हैं। नोटिस में कहा गया था कि अगर 180 दिनों के अंदर कोई अपील नहीं की गई, तो अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा।

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