लोकसभा और राज्यसभा से नागरिकता संशोधन बिल पास होने पर उठे विवादों के बीच राज्‍यसभा सांसद रूपा गांगुली ने आपबीती सुनाते हुए बताया है कि अगर उस दिन वह बुर्के में ना भागती थीं ‘खान टाइगर’ की बेगम बन जातीं। रुपा गांगुली ने ये बातें अमित शाह के उस ट्वीट के जवाब में कही हैं जिसमें गृहमंत्री ने बिल का विरोध करने वालों पर निशाना साधा था। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा था- मुझे समझ नहीं आता, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, चाहे 370 हो या CAB 2019, कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के बयान हमेशा एक समान कैसे होते हैं।

इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए रुपा गांगुली ने लिखा- ‘काश मैं कह पाती। मैंने खुद क्या झेले हैं। मैं तो खान टाइगर की बेगम बन जाती जो मुझे किडनैप करने आए थे। अगर उस रात मैं और मेरी मां बुर्के में भाग नहीं पाती दिनाजपुर से। मैं क्‍लास 7 में पढ़ती थी। अमित शाह आपको क्‍या बताऊं। आज आप और नरेंद्र मोदी को कितने लोगों के आशीर्वाद मिले हैं।’

रुपा गांगुली ने ये भी लिखा कि, ‘हम कहां जाएंगे, अगर भारत हमें जगह न दे? कोई क्‍यों नहीं सोचेगा? हम कितनी बार बेघर होंगे? मेरे पिता को उनके देश में, कभी नारायणगंज, कभी ढाका, कभी दिनाजपुर में। हम कितनी बार अपने घरों को बदलेंगे? हमें कितनी बार एक शरणार्थी का जीवन जीना पड़ेगा? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 का धन्‍यवाद।’

How many times we change our homes How many times we live as #Udvastu

बिल का विरोध कर रहे विपक्ष के लिए रुपा गांगुली ने लिखा- मुझे यह देखकर आश्‍चर्य हो रहा है कि इस मुद्दे पर विपक्ष हंस रहा है…हरेक टिप्‍पणी का मजाक उड़ा रहा है…यहां तक कि वरिष्‍ठ महिला नेता भी…मैं उनके हावभाव को देख रही हूं…बेहद दुखद है….बेहद निराशाजनक।’

Amazed to see opposition laughing on this issue.. making mockery on every comment.. even senior women leaders.. i watching their expressions.. was so sad.. so disheartening..

— Roopa Ganguly (@RoopaSpeaks) December 11, 2019