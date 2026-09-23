मेडिकल क्षेत्र में 20 साल के करियर के बाद एक महिला ने डॉक्टरी छोड़ दी और बन शॉप खोल ली। महिला डॉक्टर का कहना है कि वह अब बहुत खुश है। मेडिकल के क्षेत्र में दो दशक बिताने के बाद 48 साल की एक चीनी महिला ने डॉक्टर का करियर छोड़कर एक बिल्कुल अलग पेशा अपना लिया है।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) के अनुसार, डॉ. डोंग मिन ने हेल्थकेयर इंडस्ट्री छोड़कर हुबेई प्रांत के वुहान में ‘बाओज़ी’ (स्टीम्ड बन्स) की दुकान खोल ली। अब वे वहां पर बन बेचती हैं। SCMP ने डोंग के हवाले से कहा, “जब मैं डॉक्टर थी, तो अक्सर नौकरी छोड़ने का ख्याल मेरे मन में आता था। अब बन की दुकान चलाने में मैं व्यस्त और थक जाती हूं, लेकिन मैं इतनी खुश हूं कि रुकना नहीं चाहती।” पोस्ट की सोशल मीडिया पर चर्चा है।

‘काफी मानसिक तनाव’

डोंग ने 1999 में वुहान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ़ मेडिसिन से ग्रेजुएशन किया और कई सालों तक शेन्ज़ेन में गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर काम किया। बाद में वह अपनी मां के प्राइवेट क्लिनिक को संभालने में मदद करने के लिए वुहान लौट आईं। अपनी मां के रिटायर होने के बाद, डोंग अपने होमटाउन तियानमेन चली गईं, जहां उन्होंने वहां के छोटे से कम्युनिटी हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी संभाली। उन्होंने डॉक्टर के तौर पर काम किया और हॉस्पिटल की कानूनी प्रतिनिधि भी रहीं।

मरीज़ों के इलाज के अलावा, डोंग ने बताया कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में भी काफी समय बिताया, जिसमें सरकारी एजेंसियों द्वारा बार-बार किए जाने वाले इंस्पेक्शन भी शामिल थे। उन्होंने कहा, “एक डॉक्टर के तौर पर, मुझे काफी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा।”

डोंग ने चीन में मेडिकल विवादों से जुड़ी मुश्किलों का भी ज़िक्र किया और कहा कि ऐसे मामलों की पूरी ज़िम्मेदारी उन्हीं की होती थी क्योंकि वह हॉस्पिटल की कानूनी प्रतिनिधि थीं।

‘ज़िंदगी में सब तय नहीं होता’

रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़ूड बिज़नेस में उनका आना बिना किसी योजना के हुआ था। एक दोस्त के परिवार द्वारा चलाए जा रहे फ़ूड स्टोर को देखने के बाद डोंग की दिलचस्पी इस इंडस्ट्री में जगी और उन्होंने एक लोकल बन शॉप में निवेश करने का फ़ैसला किया।

जब दुकान के हेड शेफ़ ने अचानक नौकरी छोड़ दी, तो डोंग ने खुद कमान संभाली और बन बनाना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्हें इस काम में मज़ा आने लगा और आखिरकार उन्होंने इसे ही अपना फ़ुल-टाइम काम बना लिया। समय के साथ दुकान का काम बढ़ा और जुलाई में डोंग ने एक और आउटलेट खोला। शुरू में उनके परिवार ने मेडिकल का काम छोड़ने के उनके फ़ैसले का विरोध किया, लेकिन बाद में उन्होंने उनका साथ दिया।

उन्होंने SCMP से कहा, “मैं लगभग 50 साल की हूं और मैंने ज़िंदगी में कई अनुभव किए हैं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं बस अपनी पसंद की ज़िंदगी जीना चाहती हूं और अपने लिए जीना चाहती हूं।” डोंग ने आगे कहा, “ज़िंदगी में कोई एक तय जवाब नहीं होता। बदलाव करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। मैं अपनी बन की दुकान तब तक चलाना चाहती हूं जब तक मैं चल-फिर सकूं।”

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…