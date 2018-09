चीन में दो कुरियर वालों ने स्पाइडर मैन बन एक इमारत के चौथे माले के छज्जे पर लटक रही बच्चे की जान बचा ली। बच्ची को बचाने वाली घटना कैमरे में कैद हो गई और अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी प्लस की रिपोर्ट के मुताबिक वाकया चीन के जियांसु प्रांत के चांगशू का है। कूरियर डिलिवर करने वाले दोनों शख्स इलाके से गुजर रहे थे तो उन्होंने बच्ची को बालकनी से लटकता देखा। बिना देर किए वे फिल्मों वाले किसी सुपरमैन की तरह बिल्डिंग पर चढ़ने लगे। इससे पहले कि बच्ची को कई चोट पहुंचती, कुरियर वालों ने उसे बचा लिया। एक चश्मदीद ने मीडिया को बताया, ‘सुबह के करीब दस बज रहे थे जब मैंने छोटी बच्ची को खिड़की के बाहर लटकते हुए देखा। मैंने देखा कि एक आदमी अपने वाहन से उतरा और इमारत की तरफ भागा। वह बड़ी आसानी से बच्ची को बचाने के लिए चढ़ गया।’ रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची घर में अकेली सो रही थी। जागने पर उसने खिड़की खोली और बाहर की ओर छज्जे से जा लटकी। हालांकि, जब तक बच्ची के पिता लौटे, उसे बचाया जा सका था।

Thanks to two superheroes — known everyday as a courier and a small business owner — a 3-year-old child trapped outside the 4th floor in E China’s Jiangsu was saved from danger in only two minutes. pic.twitter.com/NjTz6O4Q7K

— People’s Daily,China (@PDChina) September 9, 2018