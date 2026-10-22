जब भी शादी का बजट तय किया जाता है, तो सजावट, फोटोग्राफी और लग्जरी गाड़ियों के काफिले पर अच्छा-खासा खर्च होता है। लेकिन चीन के एक जोड़े ने इन पारंपरिक खर्चों से दूरी बनाकर एक अलग राह चुनी। उन्होंने इन खर्चों में कटौती की और करीब 9.94 लाख रुपये की पूरी रकम दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए शानदार भोज और नकद उपहारों पर खर्च की। इस कपल ने शादी को भव्य बनाने के बजाय सादगी और मेहमानों की खातिरदारी को प्राथमिकता दी।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस शादी ने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या शादी में दिखावे और महंगी रस्मों से ज्यादा जरूरी मेहमानों की खुशी और उनकी खातिरदारी है?

चीन के इस कपल की शादी में न बैंड-बाजा, न लग्जरी कारें, न वीडियो शूट कुछ भी नहीं था तो भी ये शादी सोशल मीडिया पर लोगों की तवज्जो का केंद्र बनी हुई है। चीन के कपल ने ₹9.94 लाख रूपये खर्च कर अपनी शादी को बेहद खुशनुमा और जश्न के साथ मनाया। उन्होंने 70,000 युआन (लगभग ₹9.94 लाख) का पूरा बजट केवल अपने मेहमानों के बेहतरीन खाने और सीफूड पर खर्च कर दिया।

क्या है चीन के कपल की ‘Four No’s Wedding’?

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के झेजियांग प्रांत में रहने वाले इस जोड़े ने अपनी शादी को ‘Four No’s Wedding’ नाम दिया। दुल्हन का सरनेम झू है और वह निंगबो की रहने वाली हैं, जबकि दूल्हे का सरनेम वांग है और वह ताइझोउ से हैं। लगभग 30 साल के इस कपल ने सितंबर में अपने होम टाउन में अपनी शादी का ये जश्न मनाया। शादी में कपल्स ने ना तो ब्राइड्समेड्स रखीं और न ही ग्रूम्समेन। शादी में जोड़े ने कुछ खर्चों को गैर जरूरी समझते हुए उनसे दूरी बनाई। उन्होंने दुल्हन को घर से लेने जाने, लग्जरी वेडिंग कारों के काफिले, मास्टर ऑफ सेरेमनी रखने और वीडियोग्राफी जैसे खर्चों से पूरी तरह दूरी रखी। जोड़े का मानना है कि उनके इस फैसले का एक फायदा यह भी हुआ कि शादी में होने वाली उन रस्मों से दूरी बनी जिनमें दूल्हे के दोस्त नवविवाहित जोड़े और शादी की पार्टी के साथ मजाक या प्रैंक करते हैं।

शादी में किन चीजों पर हुआ खर्च

चीन के इस जोड़े ने इन सारे खर्चों पर कटौती करके एक अलग राह चुनी। उन्होंने पूरी रकम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए 45 टेबल के शानदार भोज पर लगा दी। इस कपल ने ‘नो-हसल, जस्ट डिनर’ का रास्ता चुना और लोगों को उनका यह विचार बेहद पसंद आ रहा है। शादी में दिखावे से दूर, खाने और मेहमानों पर दिल खोलकर खर्च किया गया। लग्जरी कारों और वीडियोग्राफी का खर्च बचाकर शादी में मेहमानों को 2,840 से 4,260 रुपये तक के लिफाफे दिए गए। चीन के कपल की शादी ने सोशल मीडिया पर बहस छोड़ दी। अब इस कपल की अनोखी शादी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है।

शादी में खाने पर खर्च किए करीब ₹9.94 लाख

कपल ने शादी के कुछ पारंपरिक खर्चों में कटौती जरूर की लेकिन मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहां खाने के लिए 45 टेबल लगाई गई थीं जिनपर करीब 9.94 लाख रुपये खर्च किए। इस रकम से महंगे सीफूड और कई तरह के शानदार व्यंजन तैयार करवाए गए थे।

मेहमानों के गिफ्ट पर भी हुआ खर्च

चीन में शादियों के दौरान मेहमानों को उपहार के तौर पर सिगरेट देना आम है, लेकिन झू ने इस परंपरा से अलग फैसला किया। नवविवाहित जोड़े का मानना था कि उनके दोस्त बहुत कम सिगरेट पीते हैं इसलिए सिगरेट से बेहतर मेहमानों को गिफ्ट देना था। जोड़े ने सिगरेट की जगह मेहमानों को लाल लिफाफों में 200 से 300 युआन यानी लगभग 2,840 से 4,260 रुपये तक दिए।

सादगी से शादी का पैरेंट्स ने किया था विरोध

रिपोर्ट के मुताबिक पहले पैरेंट सादगी से शादी करने के लिए राज़ी नहीं हुए थे ,उन्होंने काफी आपत्ति जताई लेकिन फिर वो बाद में मान गए। शादी की वीडियोग्राफी न कराने के पीछे कपल की सोच थी कि शादी के बाद कोई वीडियो नहीं देखता इसलिए फिजूल में खर्च करना बेकार है। कपल ने शादी को यादगार रखने के लिए फोटो खिंचवाई।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

कपल की शादी की चर्चा तेजी से फैल गई। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके फैसले का समर्थन किया। कुछ लोगों का मानना था कि शादी में दिखावे और औपचारिकताओं की जगह मेहमानों की खुशी और सुविधा पर ध्यान देना बेहतर है। वहीं, कुछ लोगों ने इस फैसले से असहमति भी जताई। उनका कहना था कि शादी जीवन का खास दिन होता है और पारंपरिक रस्मों के बिना इसका जश्न अधूरा रह सकता है। कुछ लोगों ने यह आशंका भी जताई कि कपल को भविष्य में अपनी शादी को पारंपरिक तरीके से नहीं मनाने का पछतावा हो सकता है। इस शादी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या शादी को यादगार बनाने के लिए भव्य आयोजन और तमाम रस्में जरूरी हैं, या फिर इसे अपनी पसंद और सुविधा के हिसाब से भी मनाया जा सकता है?

डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में प्रकाशित जानकारी और सोशल मीडिया पर सामने आए विवरणों पर आधारित है। इसमें बताई गई जानकारी संबंधित लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स की हैं।

