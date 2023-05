शादी की खुशी में लोग कर रहे थे डांस, स्टेज पर ही हो गई व्यक्ति की मौत; वायरल हो रहा वीडियो

मृतक व्यक्ति शादी में शामिल होने के पहुंचे थे। अन्य लोगों के साथ वह भी खूब डांस कर रहे थे। डांस करते-करते वह गिरे।

डांस करते युवक की मौत (फोटो सोर्स- वायरल वीडियो)

