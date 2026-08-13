एक क्रूर डाकू के महर्षि वाल्मीकि बनने की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन इस कलियुग में अगर ऐसा हो तो शायद यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। जी हां, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कुछ ऐसा ही हुआ है जहां नक्सल महिलाओं का एक ग्रुप अब मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है। इस ग्रुप की महिलाएं जो पहले हांथों में हथियार लेकर जंगलों में घूमा करती थीं वह अब हैंडलूम के कपड़े पहनकर फैशन रनवे पर चलती दिख रही हैं।

फैशन शो में उतार पूर्व नक्सल महिलाओं का ग्रुप

बस्तर का इन महिलाओं का ग्रुप नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित एक ट्राइबल फैशन शो में रैंप वॉक करता दिखाई दिया। लोगों ने इन महिलाओं का जोरदार तालियों के साथ उत्साह भी बढ़ाया। उनके इस लुक ने उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत की। सोशल मीडिया पर लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं।

दर्शकों ने तालियों से बढ़ाया हौंसला

ANI की ओर से शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि इन महिलाओं ने पारंपरिक हैंडलूम के कपड़े पहनकर रैंप वॉक किया। इनका आत्मविश्वास इनके जीवन के नए अध्याय का सबसे बड़ा उदाहरण है। वीडियो में देखा जा सकता है महिलाएं जब स्टेज पर आती हैं तो दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका हौंसला बढ़ाया। कुछ महिलाएं चलते समय थोड़ी देर रुकीं और फिर मुड़कर वापस चली गईं। इसके बाद उन्होंने अपने कपड़े दिखाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।

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बस्तर के कई नक्सली मुख्य धारा में लौटे हैं

बता दें कि महिलाओं का यह ग्रुप बस्तर के जंगलों में सालों तक हथियार के साथ खेलता रहा। उनका बदलाव फैशन इवेंट से भी आगे बढ़ा। इस इलाके में सरेंडर कर चुके पुराने नक्सली अब मुख्य धारा में लौट चुके हैं और कई सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा बनते हैं। यह इवेंट ऐसे समय में हुआ जब छत्तीसगढ़ सरकार दशकों की हिंसा के बाद बस्तर में बदलते हालात पर जोर दे रही है।

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