छठ पूजा के शुभ मौके पर अंडमान बीच के किनारे भक्तों का सैलाब देखने को मिला। बीच के किनारे पहली बार आस्था के पर्व पर आंखें बंद किए हाथ जोड़े हुए प्रार्थना का दृश्य मन को मोह लेने वाला और ऐतिहासिक था। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की राजधानी श्री विजया पुरम में कॉर्बिन्स कोव बीच सोमवार को छठ पूजा के जश्न से गुलजार हो गया, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश ने इस त्योहार के लिए पहली बार पब्लिक हॉलिडे मनाया।

उत्सव का समापन उषा अर्घ्य अनुष्ठान के साथ हुआ, जिसमें भक्तों ने उगते सूर्य को प्रार्थना की। PTI की रिपोर्ट के अनुसार, यह अनुष्ठान सुबह 5.16 बजे श्री विजय पुरम में किया गया, जिसे पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिनेश शर्मा ने छठ पूजा के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व और द्वीप के निवासियों के लिए इसके महत्व को देखते हुए सोमवार को पब्लिक हॉलिडे घोषित किया था।

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उत्सव में शर्मा चीफ गेस्ट के तौर पर सेलिब्रेशन में शामिल हुए, सांसद बिष्णु पद रे और चीफ सेक्रेटरी ज्ञानेश भारती भी मौजूद थे। आइलैंड के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए शर्मा ने कहा कि छठ पूजा प्रकृति के प्रति आभार जताने का प्रतीक है और यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक एकता की भावना को दिखाता है।

उन्होंने अंडमान और निकोबार आइलैंड की खास पहचान पर भी जोर दिया, जहां अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि छठ पूजा जैसे त्योहार समुदायों के बीच भाईचारे, एकता और सामाजिक मेलजोल को और मज़बूत करते हैं।

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लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने फेस्टिवल को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए पूरे इंतज़ाम किए। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, सेलिब्रेशन की जगहों पर साफ़-सफ़ाई, लाइटिंग, बैरिकेडिंग और सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए।

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महिला ने आरोप लगाया है कि कोच में मौजूद 53 साल के एक आरोपी शख्स ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। इस घटना के बाद महिला की शादी भी टल गई है जो कि अगले महीने होनी थी। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

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