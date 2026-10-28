दिवाली और छठ पूजा त्योहार का समय ऐसा होता है कि देश के कोने-कोने में काम की तलाश के लिए अपना घर परिवार छोड़कर रह रहे लोग इन त्योहारों पर घर जाते हैं। ऐसे में बस और ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी किसी तरह कोई न कोई जुगाड़ करके हर कोई त्योहार पर अपने परिवार के पास पहुंचना चाहता है। बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले एक लड़के की ऐसी ही स्टोरी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।

तमिलनाडु के चेन्नई में एक लोहे की फैक्ट्री में बतौर वेल्डर काम करने वाले शत्रुघ्न कुमार ने छठ पूजा पर अपने घर पहुंचने के लिए पूरे महीने की सैलरी किराए में खर्च कर दी और फ्लाइट के जरिए अपने घर पहुंचे।

मां से किया वादा निभाया

शत्रुघ्न ने अपनी मां और गांव के लोगों से वादा किया था कि वह इस बार छठ पर घर लौटेंगे और हवाई जहाज से सफर करेंगे। शत्रुघ्न ने खुद से किया हुआ अपना वादा निभाया और पूरे महीने की सैलरी किराए में लगाकर अपने घर पहुंच गए। उन्होंने अपनी इस यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जो अब वायरल हो रहा है।

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फ्लाइट के टिकट पर खर्च कर दी पूरी सैलरी

शत्रुघ्न काम के सिलसिले में अपने परिवार से दूर चेन्नई में रहते हैं। दूसरे शहर में रहकर नौकरी करने वाले कई लोगों की तरह उनके लिए भी त्योहार पर घर लौटना आसान नहीं था। हालांकि, छठ पूजा पर अपने परिवार के साथ समय बिताने की उनकी इच्छा इतनी मजबूत थी कि उन्होंने घर पहुंचने के लिए अपनी पूरी महीने की कमाई फ्लाइट के टिकट पर खर्च करने का फैसला किया।

इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो

शत्रुघ्न ने अपनी मां से वादा किया था कि वह छठ पूजा पर जरूर घर आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने हवाई जहाज से यात्रा करने की अपनी इच्छा भी पूरी की। उनके इस फैसले और घर लौटने के जज्बे ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। शत्रुघ्न कुमार का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। देखने वालों ने उसकी सराहना की है।

एक यूजर ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा, “यह खुशी… मुझे उम्मीद है कि किसी दिन आप मेरी फ्लाइट में होंगे, मैं आपके साथ एक सेल्फी जरूर क्लिक करूंगा।”

वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, “पावर तो है भाई के पास।” एक अन्य यूजर ने शत्रुघ्न का हौसला बढ़ाते हुए कहा, “ऐसे ही करते रहो भाई, अपने सारे सपने पूरे करो और शक्ति मिले।”

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-