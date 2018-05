मशहूर लेखक चेतन भगत ने कर्नाटक में जारी सियासी नाटक पर टिप्पणी की है कि ताजा प्रकरण में कांग्रेस ने अच्छा खेल खेला है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी तारीफ की है और उसे अच्छा फैसला करार दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किया, “सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत उम्दा फैसला। निश्चित रूप से कम सीट होने के बावजूद कांग्रेस धारणा, राजनीति और वैधानिक लड़ाई जीत रही है। बीजेपी ने इस खेल को अच्छे से नहीं खेला, जबकि गवर्नर ने उन्हें 15 दिनों का नि:शुल्क पास का अधिकार दिया था। तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर कांग्रेस ने खेल अच्छे से खेला। अब नतीजा चाहे जो हो लेकिन बीजेपी अब अच्छी नहीं दिख रही।”

चेतन भगत के इस ट्वीट पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर ने उनके एक दिन पहले के ट्वीट को आधार पर नसीहत दी है, “एक दिन पहले ही किसी ने कहा था कि खरीद-फरोख्त भी एक कला है।” एक अन्य यूजर ने लिखा है, “इस ट्वीट के लिए तुम्हें 10 रूपये भी नहीं मिलेंगे।” दूसरे यूजर ने लिखा है, “पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।” एक अन्य ने लिखा है, “चेतन भगत जी इस ट्वीट को आप कल शाम 4 बजे के बाद डिलीट कर दोंगे। all is well”

दो दिन पहले चेतन भगत ने कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा होने पर लिखा था कि त्रिशंकु विधानसभा में कोई नैतिक रास्ता नहीं है। नैतिकता को रोक दें क्योंकि वह एक व्यर्थ अभ्यास है। हॉर्स ट्रेडिंग एक कला है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक और परीक्षा, देखते हैं कौन बेहतर प्रदर्शन करता है। उनके इस ट्वीट पर यूजर्स ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को पलटते हुए 28 घंटे के अंदर कर्नाटक विधान सभा में बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया है। राज्यपाल ने इसके लिए 15 दिनों का वक्त दिया था।

Good verdict by SC. Congress definitely winning the battle of perception, politics and legality despite lower seats. BJP did not play this right with a blatant 15day free pass from the governor. Nicely played by Cong to go SC urgently. Whatever happens BJP not looking good now.

