चेतन भगत का ट्वीट- कांग्रेस ज्वाइन करूंगा, लेकिन असली ‘राज’ अंत में है

मशहूर लेखक चेतन भगत अक्सर अपने ट्वीट्स को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने को लेकर ट्वीट कर सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। उन्होंने रविवार (01 अप्रैल) को ट्वीट कर कहा कि वह जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। चेतन भगत ने ट्वीट किया – ‘अब और नहीं सह सकता, देश को ठीक करने की जरूरत है। कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहा हूं। कर्नाटक कैंपेन में समर्थन करूंगा। राहुल गांधी के साथ बेहतर भारत बनाऊंगा। इस बड़े कदम के लिए आपकी शुभकामनाओं की जरूरत है, डिटेल्स यहां है…।’ अपने ट्वीट के साथ उन्होंने डिटेल्स के लिए एक लिंक भी शेयर किया।

चेतन भगत ने अपने ट्वीट के साथ डिटेल्स के लिए जो लिंक शेयर किया है, वह विकीपीडिया का था। विकीपीडिया के इस लिंक में बताया गया है कि आज (01 अप्रैल) को अप्रैल फूल डे है। दरअसल, चेतन ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की बात मजाक में कही थी। उनके इस ट्वीट के बाद ट्विटर यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने चेतन के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ‘आपकी अगली किताब के लिए सलाह दे रहा हूं- जिंदगी की सबसे बड़ी गलती।’

Couldn’t take it anymore. The country needs to be fixed. Joining Congress. Will be supporting their Karnataka campaign. With RG, let’s make a better India. Need your blessings in what is a big move for me. Details here: https://t.co/DcVhWYV3Kx

वहीं, दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा- ‘अरे नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है।’ इसके अलावा एक ट्विटर यूजर ने लिखा- ‘आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपके पास जरूर क्वालिफिकेशन नहीं है, कांग्रेस में केवल बूटलिक्कर का ही उज्ज्वल भविष्य है, आप अपने तर्कसंगत विचारों के लिए कांग्रेस में सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकते।’

Suggestion for your next book. THE BIGGEST MISTAKE OF MY LIFE.

Not expected from you Sir. You don't have the required qualification. Only bootlickers have bright future in Congress. You can't expect respect in Congress for your rational views.

Oh no not you!! Not acceptable at all!

For some moments , you stopped my heart beat.. pic.twitter.com/4uiC6mU2m2

Good try chetan….. better try next yrs for April fool pic.twitter.com/ZwaLruBrt9

हालांकि, कुछ ट्विटर यूजर्स ने चेतन भगत के ट्वीट को गंभीरता से ले लिया और उन्हें सियासी पारी के लिए बधाई भी देने लगे। वहीं, कुछ यूजर्स चेतन भगत के इस ट्वीट पर नाराजगी भी जता रहे हैं।

Welcome.

There is need for Congress believers to come together to restore the original Congress values – viz. India is a fair home to everyone

Economic, social & political Fairness for every citizen!

Your writings and thoughts will help propogate these values!

— Dr Amol R Deshmukh (@dramoldeshmukh) April 1, 2018