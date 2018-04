चेतन भगत का पीएम मोदी पर इशारों में तंज- 8 साल की बच्ची के रेप पर चुप हो, ऐसी ताकत का क्या फायदा?

जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 साल की बच्ची के गैंगरेप की घटना ने सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया है। लोग तरह तरह से इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, अब मशहूर लेखक चेतन भगत ने भी इशारों इशारों में कठुआ गैंगरेप के मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। चेतन भगत ने ट्वीट कर कहा है कि ‘आप अपने करियर के शिखर पर पहुंचते हैं और मंत्री या राज्य मंत्री, सांसद या कुछ भी बनते हैं। राजनैतिक मजबूरियों से अलग अगर आप 8 साल की बच्ची के बलात्कार और उसकी हत्या पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। ऐसी पावर का क्या फायदा? आपके जीवन का फिर क्या मतलब रह जाता है?’

बता दें कि कठुआ और उन्नाव में हुए गैंगरेप को लेकर पीएम मोदी आलोचकों के निशाने पर हैं। दरअसल पीएम मोदी ने अभी तक दोनों ही मामलों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिस कारण पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चेतन भगत का ताजा ट्वीट भी पीएम मोदी पर ही निशाना माना जा रहा है। बता दें कि कठुआ के रसाना गांव में बीती 10 जनवरी को एक 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। हाल ही में इस मामले में पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट के दाखिल किए जाने के बाद यह मामला मीडिया की सुर्खियां बन गया है। जिस तरह से मासूम के साथ गैंगरेप के दौरान बर्बरता की गई उसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा है।

You reach a pinnacle in your career and become a minister or state minister MP or whatever. Then out of political compulsions, you can’t even react to the rape and murder of an 8 year old in your country. What use is such power? What’s the point of your life?

— Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) April 13, 2018