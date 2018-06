मशहूर लेखक चेतन भगत सोशल मीडिया पर खासे सक्रिय रहते हैं और देश के राजनैतिक हालात समेत सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते दिखाई देते हैं। ऐसी ही अपनी एक ट्विटर पोस्ट में चेतन भगत ने राजनीतिज्ञों को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स से एक सवाल किया। जिस पर एक यूजर ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि जिसे पढ़कर चेतन भगत इतना प्रभावित हुए कि सिर्फ यही कह सके कि ‘क्या बात है’..

बता दें कि चेतन भगत ने अपने एक पोस्ट में सवाल करते हुए लिखा कि सीधा सवाल, भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को छोड़कर दूसरी पार्टी के जितने भी नेता नफरतभरी बयानबाजी करते हैं, उनमें से बहुत से एक दूसरे के दोस्त हैं। तो ऐसे में उनके समर्थक ट्विटर पर एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब यूं तो कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दिया, लेकिन एक यूजर ने अपने जवाब में लिखा कि एक खिलाड़ी है, एक मोहरा है। ये फर्क है। इस यूजर के जवाब से चेतन भगत काफी प्रभावित हुए और तारीफ करते हुए चेतन भगत ने सिर्फ इतना लिखा कि ‘क्या बात है!’ हालांकि कुछ यूजर्स चेतन भगत के इस ट्वीट पर मजे लेते भी दिखाई दिए।

Genuine question. Almost none of the senior Cong or BJP politicians I know hate politicians from the other party. In fact, many are friends with each other. Then why do their supporters on twitter hate each other so much?

