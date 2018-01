चेतन भगत ने की पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ तो पीछे पड़ गए लोग, जमकर किया ट्रोल

अंग्रेजी के जाने-माने लेखक चेतन भगत को इस वक्त ट्विटर पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। उनके द्वारा ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के एक धड़े ने उन्हें ट्रोल कर दिया। दरअसल भगत ने ट्वीट कर कहा था कि उनके देश का नेता बकवास बातें नहीं करता है। उन्होंने लिखा, ‘मैं नहीं जानता कि मैं शिटहोल (बकवास) देश से आता हूं या नहीं लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कम से कम मेरे देश का नेता बकवास बात तो नहीं करता है।’ भगत के इस ट्वीट के बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने पीएम मोदी के पुराने भाषणों की तस्वीरें पोस्ट की तो कुछ लोगों ने चेतन भगत की टिप्पणी को गलत बताते हुए कहा कि देश का नेता बकवास बात करता है, रैलियों के दौरान सबसे ज्यादा करता है। वहीं कुछ लोगों ने लेखक की बातों को मजाक बताया है। कुछ यूजर्स ने भगत से कहा है कि वह पीएम मोदी का एक ऐसा भाषण बता दें जिसमें उन्होंने झूठ नहीं बोला हो।

I don’t know if I come from a shithole country or not but at least the leader of my country doesn’t talk like shit. — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) January 13, 2018

Are you sure about that ? pic.twitter.com/vNUiGimexz — Vaishali(@TimeTideRide) January 13, 2018

Ya he talks worst then that — Israr Ahmed Khan (@IsrarAh86531024) January 13, 2018

Can you mention one speech of your leader where he doesn't lie? — Akshay Gupta (@akshay_gupta01) January 13, 2018

g8 joke… — Raj Shroff (@rajkshroff) January 13, 2018

इससे पहले भी चेतन भगत ने पीएम मोदी का खुले तौर पर समर्थन किया था। उन्होंने पीएम मोदी के उस बयान का समर्थन किया था जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमला बोला था। पीएम मोदी ने यूपीए सरकार के दौरान हुए घोटाले का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि, ‘इतने घोटाले होने के बाद भी मनमोहन सिंह के ऊपर एक भी काला दाग नहीं है। केवल डॉक्टर साहब ही जानते हैं कि बारिश में बरसाती पहनकर कैसे नहाया जाता है।’ उनके इस बयान पर चेतन भगत ने ट्वीट कर कहा था, ‘किसी व्यक्ति का मृदु भाषी होना उसे उच्च नहीं बनाता। सच तो यह है कि देश के सबसे बड़े घोटालों के दौरान मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे।’

