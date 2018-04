अंग्रेज क्रिकेटर माइकल वॉन ने इंडिया को कहा गुड मार्निंग, चेन्नई सुपर किंग्स ने उड़ा दिया मजाक

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्विटर पर मजे लिये हैं। चेन्नई सुपरकिंग्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वॉन के एक ट्वीट पर उनकी चुटकी ली गई है। दरअसल हुआ ये कि माइकल वॉन ने मंगलवार को सुबह ट्वीट करते हुए भारत को गुड मॉर्निंग का मैसेज किया। माइकल वॉन के इस ट्वीट के जवाब में तमाम भारतीयों ने उन्हें भी जवाब में गुड मार्निंग कहा लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स उनका मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटा। चेन्नई सुपर किंग्स के ट्विटर हैंडल से माइकल वॉन को जवाब देते हुए लिखा गया- गुड मॉर्निंग लेकिन तुम जॉन्टी रोड्स की बेटी को क्यों विश कर रहे हो? बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्ड जॉन्टी रोड्स की बेटी का नाम इंडिया है। जॉन्टी ने अपनी बेटी का नाम इंडिया इसलिए रखा क्योंकि वह भारत की संस्कृति और यहां के लोगों से काफी प्रभावित हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ट्वीट में जिस तरह से माइकल वॉन की चुटकी ली है उसमें इन्हीं जॉन्टी रोड्स की बेटी इंडिया की तरफ इशारा किया गया है।

बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं जब माइकल वॉन को धोनी की टीम द्वारा ट्रोल करने की कोशिश की गई हो। इससे पहले भी वो माही के फैंस के निशाने पर आ चुके हैं। इसी साल जनवरी के महीने में वॉन ने एक ट्वीट करते हुए क्रिकेटप्रेमियों से इस बारे में राय मांगी थी कि टीम इंडिया के पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी और इंग्‍लैंड के विकेटकीपर जोस बटलर में किसे टीम में (शॉर्टर फॉर्मेट की टीम) चुना जाए। वॉन ने दोनों विकेटकीपर बल्‍लेबाजों के मौजूदा फॉर्म के आधार पर इनमें से किसे चुना जाए, इस बारे में सलाह मांगी थी। इंग्‍लैंड के बेहतरीन बल्‍लेबाज रहे वॉन ने ट्वीट में लिखा था, ‘आपकी राय जानना चाहता हूं। आपको अपनी टीम में इन दोनों में किसी एक को चुनना है…मौजूदा फॉर्म के आधार पर आप किसे चुनने जा रहे हैं! एमएस धोनी या जोस बटलर।’

Intrigued what you all think…You are allowed 1 of these 2 now in your team… Who you going for on present form !??

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) January 22, 2018