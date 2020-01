रिलीज से पहले ही फिल्म छपाक मीडिया ले लेकर सोशल मीडिया तक में चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां कुछ लोग इस फिल्म के बायकॉट की बात कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग फिल्म को साम्प्रदायिक रंग देने में लगे हैं। फिल्म को लेकर अफवाहों का बाजार भी बहुत गर्म है। फिल्म को लेकर ऐसी बातें सोशल मीडिया में शेयर की जा रही हैं जिसका फिल्म से कोई लेना देना ही नहीं हैं।

दरशअल पूरी मामला शुरू हुआ मंगलवार 7 जनवरी की शाम छपाक की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के जेएनयू जाने के बाद से। दीपिका जेएनयू हिंसा के खिलाफ धरने पर बैठे छात्रों से मिलने पहुची थीं। उनकी तस्वीरें मीडिया में आने के बाद से ही कुछ लोग #BoycottDeepika और #BoycottChhapaak ट्रेंड कराने लगे। सोशल मीडिया में ढेरों लोग दीपिका और उनकी फिल्म के पीछे पड़ गए।

बुधवार दिनभर इस तरह से लोग लिख रहे थे कि फिल्म में एसिड अटैकर का नाम के साथ ही धर्म भी बदल दिया गया है। लोग लिख रहे थे असल दोषी नदीम खान के पात्र का नाम फिल्म में राजेश रखा गया है। इसी बात को लेकर लोग सोशल मीडिया में फिल्म के बहिष्कार की मांग करने लगे।

लेकिन शाम जब इस फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तो ये साफ हो गया कि उस पात्र का नाम राजेश नहीं बल्कि बशीर खान रखा गया है। इस खबर के सामने आने के बाद भी लोग फिल्म को ट्रोल करने से बाज नहीं आए। लोग लिखने लगे कि पात्र का नाम रातोंरात बदला गया है। लोगों ने ये भी लिखा कि अगर सोशल मीडिया में फिल्म के खिलाफ मुहिम ना चलाई होती तो ये लोग नाम नहीं बदलते।

इस तरह की बातें करने वालों को एक्च्रेस रिचा चड्ढा ने जवाब दिया है। रिचा ने ऐसी बातों को बेवकूफी की हद बताते हुए कहा है कि ये लोग इतने मूर्ख हैं कि इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। रिचा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ऐसे लोगों को टेक्निकल जानकारी बिल्कुल नहीं है। अगर लास्ट मोमेंट पर नाम बदला जाएगा तो लिपसिंक में अंतर आ जाएगा।

Why do ppl come forward to prove their stupidity everyday ? Why? Without understanding the technical aspect? So they changed his name and also, lip movements,the clothes his mother’s wearing? Inki suno to #Chapaak is a science fiction film. And stop lying, you have no friends. pic.twitter.com/qKROy0Rnef

