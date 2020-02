Shaheen Bagh पिछले दो महीनों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ यहां पर बड़ी तादाद में महिलाओं ने मोर्चा खोल रखा है। शाहीन बाग पर जमकर राजनीति भी हो रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी शाहीन बाग को मुद्दा बनाकर राजतीनित दल बयानबाजी कर रहे हैं। इन सबके बीच बुधवार को शाहीन बाग में धरना स्थल पर उस वक्त हंगामा शुरू हो गया, जब एक संदिग्ध महिला को बुर्के में वीडियो बनाते वक्त धरना दे रही महिलाओं ने पकड़ लिया।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह महिला बुर्का पहन प्रदर्शनकारी महिलाओं के बीच बैठ उनसे कुछ सवाल-जवाब कर रही थी। महिला की हरकतों पर वहां की कुछ प्रदर्शनकारियों को शक हुआ। लोग उसे घेरकर तलाशी लेने लगे। तलाशी में उसके पास से कैमरा निकला। कैमरा देखते ही वहां हंगामा होने लगा। भीड़ ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस उसे वहां से अपने साथ ले गई। लड़की का नाम गुंजा कपूर बताया जा रहा है। कहा ये भी जा रहा है कि गुंजा यूट्यूबर है।

सोशल मीडिया में इस लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। लोग वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि गुंजा कपूर को बुर्का पहन कर शाहीन बाग जाने की जरूरत क्यों पड़ी। वहीं कुछ लोग लिख रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है तभी इस तरह से पहचान छिपा कर लोग शाहीनबाग का माहौल खराब करने आ रहे हैं।

Chaos at #ShaheenBaghProtest when a burka clad woman caught while making some video from her mobile. She is found out to a be a YouTuber. Objection was why she was covering the protest wearing burka. @DelhiPolice has detained her pic.twitter.com/W3Ypdey9il

A right wing activist caught in Shaheen Bagh trying to infiltrate by wearing a Burkha and faking her name

She is “Proud to be followed by Modi” on Twitter pic.twitter.com/l1zklov0io

— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) February 5, 2020