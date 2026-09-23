चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के फ्रेशर्स पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। ‘फ्रेशर्स फिएस्टा’ परफॉर्मेंस का एक वीडियो सोशल मीडिा पर काफी वायरल हो गया है। इस क्लिप पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं;, कुछ लोग आयोजकों की आलोचना कर रहे हैं, तो कुछ उनका बचाव कर रहे हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ‘फ्रेशर्स फिएस्टा 2026’ में हुई एक परफॉर्मेंस ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गई है। इसका कारण एक वायरल वीडियो है जिसमें छात्र लिफ्ट और ड्रामेटिक कोरियोग्राफी के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस वीडियो को नित्या नाम की एक छात्रा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। यह परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटी में नए छात्रों के बैच के स्वागत के लिए आयोजित ‘फ्रेशर्स इवेंट’ का हिस्सा थी। इस क्लिप में छह छात्र जोड़ियों में परफ़ॉर्म करते दिखे। जैसे ही म्यूज़िक बजा, पुरुष परफ़ॉर्मर्स कोरियोग्राफ़ी के हिस्से के तौर पर अपनी महिला क्लासमेट्स को गोद में उठाते हुए नजर आए। परफ़ॉर्मेंस तब भी जारी रही जब एक लोकप्रिय हॉलीवुड गाने की बीट तेजी से बढ़ी और फिर ‘बीट ड्रॉप’ हुआ; इस दौरान दर्शक दीर्घा में मौजूद छात्र ज़ोर-ज़ोर से चीयर कर रहे थे।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

बाद में यह वीडियो एक्स समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी पहुंचा, जहां इसे मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं। कुछ यूज़र्स ने कोरियोग्राफ़ी के चुनाव पर सवाल उठाए और यूनिवर्सिटी के इवेंट में इस परफ़ॉर्मेंस की इजाज़त देने के लिए ऑर्गनाइज़र्स की आलोचना की।

कई कमेंट्स में परफ़ॉर्मेंस के दौरान किए गए शारीरिक मूवमेंट्स पर बात की गई, यूज़र्स इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या कॉलेज के फ्रेशर्स प्रोग्राम के लिए यह परफ़ॉर्मेंस सही थी या नहीं। कुछ लोगों ने इस एक्ट को मंज़ूरी देने में ऑर्गनाइज़िंग कमिटी की भूमिका पर भी सवाल उठाए।

हालांकि, वीडियो देखने वाले सभी लोग इस आलोचना से सहमत नहीं थे। कुछ यूजर्स ने कहा कि उन्हें परफ़ॉर्मेंस में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा और इसे कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम का एक सामान्य हिस्सा बताया। इस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाओं की वजह से, परफ़ॉर्मेंस की छोटी सी क्लिप अब कॉलेज इवेंट्स में किस तरह की कोरियोग्राफ़ी सही मानी जाती है, इस पर एक बड़ी बहस का विषय बन गई है। जहां कुछ दर्शकों को लगा कि इस परफ़ॉर्मेंस ने मर्यादा की सीमा पार कर दी, वहीं दूसरों ने इसे सिर्फ़ एक स्टूडेंट प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर की गई डांस परफ़ॉर्मेंस माना।

स्टूडेंट्स की ऐसी परफ़ॉर्मेंस के वीडियो जिन पर इंटरनेट पर नाराज़गी ज़ाहिर की जाती है, कोई नई बात नहीं है। पिछले महीने टीचर्स डे पर, देहरादून के JB इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी में एक एकेडमिक एक्सीलेंस सेरेमनी के दौरान स्टूडेंट्स के ‘ऊह ला ला, तू है मेरी फ़ैंटेसी’ गाने पर डांस करने के बाद उनकी परफ़ॉर्मेंस की आलोचना हुई थी, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है।

यह भी पढ़ें- पापा, नौकरी चली गई… दुखी बेटे ने किया फोन, पिता का दिल छू लेने वाला जवाब हुआ Viral; लोगों ने कहा – ‘किंग मेंटालिटी’

पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

यहां देखें वीडियो-