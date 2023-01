राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के लिए राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास (Acharya Satyendra Das) ने अपनी शुभकामनाएं दी थी। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय (Champat Rai, General Secretary of Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust) ने भी राहुल गांधी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि एक नौजवान इस मौसम में 3,000 किमी पैदल चल रहा है तो हम इसकी प्रशंसा ही करेंगे। सोशल मीडिया पर लोग चंपत राय के बयान पर तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं।

राहुल गांधी पर क्या बोले चंपत राय?

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि एक नौजवान पैदल चल रहा है तो इसमें गलत क्या है? ये तो प्रशंसनीय है। आलोचना किसने की है? मैं आरएसएस (RSS) का कार्यकर्ता हूं, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? पीएम ने पद यात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है ये तो अच्छी बात है। चंपत राय ने कहा कि 50 साल का नौजवान पैदल चल रहा है तो इसकी तारीफ ही होगी ना? सभी को देश का भ्रमण करके देश को समझना चाहिए।

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर लोग चंपत राय के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। @rajendradev6 यूजर ने लिखा कि राय साहब का ये बयान यूपी के एक उपमुख्यमंत्री महोदय के आक्रमण का जवाब जान पड़ता है। @ExSecular यूजर ने लिखा कि गजब का तंज है भाई! @Harisingh56 यूजर ने लिखा कि यही अंतर है राहुल गांधी और RSS में, RSS के किसी भी नेता, अधिकारी को किसी भी व्यक्ति, संगठन के विरुद्ध अपमानजनक, अमर्यादित, कटु निंदा करते नहीं देखा होगा।

@ajaytiwari27 यूजर ने लिखा कि अलग विचारधारा के बावजूद चंपत राय जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। अब इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना हो तो ही अच्छा है। @sourabh88207944 यूजर ने लिखा कि भाई साहब 50 साल का नौजवान बताकर चंपत राय जी ने तो मेरे हिसाब से तो कटाक्ष किया था राहुल गांधी पर। @inc_sanjeev यूजर ने लिखा कि नफरत के खिलाफ राहुल गांधी जी की “मोहब्बत की दुकान”, धीरे धीरे हर दिल में घर करती जा रही है। अब तो भाजपा/RSS वालों को भी चंपत राय जी की चुनौती स्वीकार करके भारत जोड़ो यात्रा से जुड़कर, तिरंगे के साथ चलकर, देश की आवाज़ सुननी चाहिए।

बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust) के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने भी यात्रा को स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि भारत माता का नाम लेकर जो भी कुछ करता है, वह कोई भी हो हम उसकी सराहना करेंगे। वहीं राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सतेन्द्र दास (Acharya Satendra Das, the chief priest of the Ram temple) ने पत्र लिखकर राहुल गांधी को शुभकामनायें देते हुए कहा था कि आपकी जो यह देश जोड़ने की यात्रा है वह पूर्ण हो। जो लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले।