मोसिकी रूह की ग़िज़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी संगीत आत्मा को सुकून देता है, और आत्मा सीधे ईश्वर से जुड़ी है। सूफियाना अंदाज़ में धुनों को पिरोकर गाया गया यह पाकिस्तानी गाना इस बात की ताज़ा गवाही देता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ‘चलरे चलरे वाल’ (Chalre Chalre Wal) गाना इस क़दर छाया हुआ है कि हर दूसरी रील में यही धुन सुनाई दे रही है। भारत के Gen Z तो इस गाने की वाइब और गुलूकारों (Singers) की आवाज़ पर पूरी तरह फ़िदा हो चुके हैं! लेकिन आख़िर इस गाने में ऐसा क्या ख़ास है, जो यह भारत-पाक के बिगड़े रिश्तों को ताख़ पर रखकर लोगों को गुनगुनाने पर मजबूर कर रहा है। क्यों रातों-रात ये गाना भारत में ट्रेंड करने लगा? आइए जानते हैं इस वायरल Music Sensation की पूरी कहानी…

आखिर क्या है ‘चलरे चलरे वाल’ का वायरल ट्रेंड?

‘चलरे चलरे वाल’ एक पारंपरिक सराइकी लोकगीत है, जिसे पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाले गायकों शनजी सियाल (Shanzy Sial) और मोहसिन लशारी (Mohsin Lashari) ने एकॉस्टिक अंदाज यानी कि बिना भारी म्यूजिक के, गिटार जैसे वाद्य यंत्रों के साथ गाने को सादगी के साथ पेश किया है।

इस गाने के वीडियो को Instagram, YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों व्यूज मिल चुके हैं। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय संगीत प्रेमी और कई गायक भी इसके अपने वर्जन साझा कर रहे हैं। इस गाने की खासियत इसकी सादगी, मधुर धुन और प्रेम से भरे बोल हैं। यही वजह है कि भाषा और सरहद की दूरी के बावजूद यह गाना लोगों के दिल को छू रहा है।

जब महिला ने की पुरुष के कर्ली बालों की तारीफ

दुनियाभर के साहित्य, किताबों और गानों में अब तक महिलाओं की खूबसूरती, अदाओं और उनके अंदाज की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े गए हैं, लेकिन इन दिनों वायरल हो रहा पाकिस्तानी गाना ‘चलरे चलरे वाल’ तारीफ का रुख थोड़ा बदलता नजर आ रहा है। इस गाने में एक महिला पुरुष के घुंघराले यानी कर्ली बालों और उसके खास अंदाज की तारीफ करती सुनाई देती है। यही बात इसे Gen Z के बीच दिलचस्प बना रही है, क्योंकि यहां तारीफ का केंद्र महिला नहीं, बल्कि पुरुष है। सोशल मीडिया पर इस गाने की लोकप्रियता ने इसे एक नया ट्रेंड बना दिया है।

भारतीय ने कहा हैं- पड़ोसी मुल्क का यह हमला पसंद आया!

इस गाने के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इसे मजाकिया अंदाज में पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि भारत को पड़ोसियों का ये हमला पसंद आया। पाकिस्तान का ये हमला दिल को छू रहा है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कहा कि पड़ोसियों के इस हथियार ने उनका दिल जीत लिया। कुछ यूजर्स ने भी इसी अंदाज में जवाब में लिखा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पड़ोसी देश का ऐसा हमला भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर यूजर्स हमले शब्द का इस्तेमाल किसी सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं कर रहे है बल्कि गाने की लोकप्रियता को लेकर मजाकिया अंदाज में गाने की तारीफ कर रहे हैं।

कौन हैं शनजी सियाल और मोहसिन लशारी?

शनजी सियाल पाकिस्तान की सिंगर हैं, जबकि मोहसिन लशारी स्वतंत्र गायक और गिटारिस्ट हैं। दोनों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से ताल्लुक रखते हैं और फिलहाल लाहौर में रहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में मोहसिन लशारी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनका संगीत दोनों देशों के बीच प्यार बढ़ाने का जरिया बन रहा है। उनके मुताबिक, दोनों देशों के बीच नफरत और दुश्मनी पहले ही काफी रही है। अगर उनका काम दूरी कम करने में मदद कर रहा है, तो वे खुद को खुशकिस्मत मानते हैं। लशारी ने बताया कि उन्होंने और शनजी सियाल ने कई संगीत पर एक साथ काम किया है और ‘चलरे चलरे वाल’ भी उन्हीं में से एक था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह गाना भारत में लोगों को इतना ज्यादा पसंद आएगा। शनजी सियाल ने भी अपने आधिकारिक Instagram अकाउंट पर सीमा पार से मिल रहे प्यार के लिए शुक्रिया कहा।

क्या है सराइकी भाषा, जिसमें गाया गया है यह गाना?

इस गाने की लोकप्रियता के साथ सराइकी भाषा भी चर्चा में आ गई है। सराइकी एक इंडो-आर्यन भाषा है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दक्षिणी हिस्सों समेत कई क्षेत्रों में बोली जाती है। यह भाषा भारत के पूर्वी पंजाब में भी बोली जाती रही है। 1947 के विभाजन के बाद पश्चिमी पंजाब से भारत आए हिंदू और सिख समुदायों के बीच सराइकी का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। पाकिस्तान में यह भाषा आज भी लोगों की मातृभाषा है।

क्या ‘चलरे चलरे वाल’ का बॉलीवुड से भी है कनेक्शन?

इस गाने की धुन की तुलना 1994 में आई बॉलीवुड फिल्म ‘मोहरा’ के लोकप्रिय गीत ‘ना कजरे की धार’ से भी की जा रही है। दोनों गानों की धुन में समानता होने के कारण सोशल मीडिया पर इस कनेक्शन को लेकर भी चर्चा हो रही है। हालांकि, ‘चलरे चलरे वाल’ लोक परंपरा से जुड़ा गीत है । ‘चलरे चलरे वाल’ की लोकप्रियता दिखाती है कि संगीत किस तरह भाषा, भूगोल और राजनीतिक तनाव से परे लोगों को जोड़ सकता है। जिस गाने को भारत में बहुत कम लोग जानते थे, वह आज सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है। भारतीय संगीत प्रेमियों और युवा पीढ़ी का इसे पसंद करना इस बात की मिसाल है कि कला और संगीत के जरिए अलग-अलग देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव कायम रह सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है।



