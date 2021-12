राम मंदिर की 67 एकड़ जमीन वापस करने को SC में गुहार लगा रहा केंद्र! बीजेपी सांसद ने मोदी सरकार को विश्वासघाती बता किया भगवान राम का धन्यवाद

राम मंदिर के लिए अधिग्रहित की गई 67 एकड़ जमीन वापस करने के लिए केंद्र सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहा था। लेकिन पांच जजों की बेंच ने इस पर गौर नहीं किया। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि पीवी नरसिम्हा राव ने इसे विशाल राम मंदिर बनाने के लिए लिया था। उन्होंने मोदी सरकार को विश्वासघाती बता तंज कसा।

राज्यसभा सांसद ने भगवान राम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अमित शाह ने इस कदम को ऐतिहासिक करार दिया था। उनका सवाल था कि हम सरकार के इस विश्वासघात को किस नजरिए से देखें। उनका कहना था कि जनता को सारी चीजों को पता चल गया है। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई ड्राफ्ट एप्लीकेशन एस गुरुमूर्ति ने तैयार की थी, जो मोदी के करीबी थे। उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है।

याद रहे कि पिछले 2019 लोकसभा चुनाव से ऐन पहले केंद्र सरकार ने राम जन्मभूमि के आसपास की 67.390 एकड़ अधिग्रहित भूमि उनके मालिकों को लौटाने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। तब केंद्र सरकार ने अपने आवेदन में कोर्ट के 2003 के आदेश में सुधार का अनुरोध किया था। अब फिर से सरकार सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रही थी कि वो जमीन को उसके मालिकों को लौटाने की अनुमति दे।

Move to Return Excess Land in Ayodhya to Owners ‘Historic’: Shah https://t.co/r89FuwGFo9 : Now public knows what we escaped from, thanks to the 5 judges deciding to ignore it. The draft Application was prepared by S Gurumurthy.

