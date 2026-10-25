पढ़ाई के लिए फंडिंग और महंगाई को लेकर हो रहे फ्रांस में प्रदर्शन दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी बीच राजधानी पेरिस की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के पहनावे ने भी लोगों को ध्यान खींचा। यहां लोग हॉलीवुड मार्वल यूनिवर्स के कैरेक्टर के कपड़ों में नजर आए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया।

फ्रांस की सड़कें प्रदर्शनकारियों और सुपरहीरो से भरी हुई दिख रही है। करीम जोवियन ने एक्स पर फ्रांस में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान दिखे मार्वल और मंगा सीरीज किरदारों के कई वीडियो साझा किए हैं। वीडियो के कैप्शन में लिखा था, “फ्रांस में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान मानो मल्टीवर्स खुल गया हो!”

वीडियो में कैप्टन अमेरिका समेत दिखे कई सुपरहीरो कैरेक्टर

वीडियो में कैप्टन अमेरिका को पानी की बौछारों को रोकते, आग की लपटों को भड़काते और यहां तक ​​कि एक विस्फोटक को रोकते हुए भी देखा गया। डार्थ वाडर को प्रदर्शनकारियों के साथ चलते देखा गया। फ्लैश, सुपरमैन, डेडपूल, स्पाइडर-मैन और बैटमैन लोगों को लूटपाट करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वे सभी विरोध प्रदर्शन में एक साथ थे।

France Just Unlocked the Multiverse During the Protests! 🇫🇷 pic.twitter.com/H9YrHkgOQG — Karim Jovian (@KJovian) October 20, 2026

मंगा सीरीज ‘वन पीस’ के मुख्य पात्र लुफी जैसे अन्य किरदार भी एक नाकेबंदी से होकर गुजरने की तैयारी करते दिखे। विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पिकोलो और यहाँ तक कि नेपोलियन भी नजर आए।

इन वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है, जिनमें प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ ‘सुपरहीरो’ भी नारे लगाते और भीड़ का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो में प्रदर्शनकारियों की तैयारी भी ध्यान देने लायक है: उन्होंने पुलिस की कार्रवाई- जैसे लाठीचार्ज या आंसू गैस के गोलों के असर से बचने के लिए अपने चेहरे मास्क और गॉगल्स से ढके हुए थे और हेलमेट पहन रखे थे।

फ्रांस में विरोध-प्रदर्शन तेज

न्यूज वेबसाइट news.az के अनुसार, फ्रांस में एक बार फिर देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों की तैयारी चल रही है। व्यापक स्तर पर अव्यवस्था फैलने की आशंका के बीच, हालात को नियंत्रित रखने के लिए अधिकारियों ने 70,000 सुरक्षाकर्मियों का एक बड़ा दस्ता तैनात किया है।

प्रस्तावित रैलियों से पहले सरकार की एहतियाती रणनीति के बारे में बताते हुए, गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज़ ने चेतावनी दी कि हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था की किसी भी घटना के मामले में कानून लागू करने वाले अधिकारी ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ अपनाएंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे।

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भारत ने मैसूर दशहरा ड्रोन शो के साथ एक नया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 18 अक्टूबर की रात को मैसूर के बन्नीमंतप में टॉर्चलाइट परेड ग्राउंड में 3,473 ड्रोन का इस्तेमाल करके एक बड़े नाचते हुए मोर को पूरी तरह से दिखाया गया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CESC) ने ड्रोन शो आयोजित किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें