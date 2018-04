आईटी कंपनी ने बढ़ाई सिर्फ 0.5 फीसदी सैलरी तो भड़के कर्मचारी, बोले- चाय की दुकान लगानी पड़ेगी

दुनिया के 40 देशों में आईटी सेवाएं देने वाली कंपनी कैपजेमिनी के कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ ट्विटर पर मोर्चा खोल दिया है। शनिवार (28 अप्रैल) को जब कंपनी ने अपने इंक्रीमेंट स्‍ट्रक्‍चर का ऐलान किया तो कर्मचारी भड़क गए। आरोप है कि कंपनी ने उन्‍हें ‘जीरो हाइक’ दी है। सोशल मीडिया पर प्रोफेशनल्‍स ने बेहद कम इंक्रीमेंट मिलने पर नाराजगी जताई। कर्मचारियों का दावा है कि 2018 की पहली तिमाही में कंपनी ने 7 प्रतिशत से ज्‍यादा की दर से मुनाफा कमाया, इसके बावजूद उन्‍हें ”0.5 पर्सेंट से जीरो हाइक’ दी गई।

पिछले सप्‍ताह टाटा कंसल्‍टेंसी सर्विसेज के कर्मचारियों ने भी फ्लैट बेस सैलरी के खिलाफ फेसबुक पर नाखुशी जताई थी। कैपजेमिनी कर्मचारियों का कहना है कि ‘एक तरफ तो कैमजेमिनी ने शानदार ग्रोथ के साथ साल की शुरुआत की है, दूसरी तरफ आप 1 फीसदी की वेतन बढ़ोत्‍तरी देने में भी सक्षम नहीं हैं।’ कर्मचारियों ने ट्विटर पर #CapgeminiBetraysEmployees हैशटैग चलाकर कंपनी के खिलाफ ट्वीट करना शुरू कर दिया है।

कई यूजर्स ने इसे ‘भारतीय कर्मचारियों को दरकिनार’ करने की रणनीति बताया तो कुछ ने कंपनी को ‘आर्थिक मदद’ देने का ऑफर दिया क्‍योंकि कंपनी ने एरियर्स में तीन महीने का बोनस नहीं दिया है। एक यूजर ने कहा, ”सबसे एथिकल कंपनी कैमजेमिनी की वर्तमान सीटीसी में, हम सिर्फ आईआरसीटीसी की एक कॉपी अफोर्ड कर सकते हैं।” एक यूजर ने लिखा, ”भारत में आओ और आप कैपजेमिनी कर्मचारियों को चाय की दुकान लगाते पाओगे क्‍योंकि वार्षिक वेतन वृद्धि जीरो है।” कई यूजर्स ने नए कर्मचारियों को कर्मचारियों को कंपनी न ज्‍वाइन करने की सलाह दी।

देखें कैसे फूटा कर्मचारियों का गुस्‍सा:

@CapgeminiIndia i was anxious when i got to know that this year appraisal letter will be delayed by 3 months as i would be loosing my increased salary of 3 months but now it all make sense..how can you loose something when u don't have it..#capgeminibetraysemployees — Jasbeer Singh (@ChauhanJaps) April 27, 2018

#CapgeminiBetraysEmployees #capgemini Bloody blood suckers now if you want employee to quit reduce your notice period to 1 month.. — Hiesenberg (@FrustratedSoul0) April 28, 2018

#capgeminibetraysemployees #Capgemini good revenge would be to let their clients know this news of exploitation by delaying work schedule and saying "itne paise me itna ich milega boss" — Akshay Ramaswamy (@Aky_Bhai) April 28, 2018

@CapgeminiIndia @Capgemini Huge jump in Capgemini share price after announcing zero hike for India employees. This is how shareholders wealth can be created which stupid employees will never understand.#CapgeminiBetraysEmployees pic.twitter.com/mSkGgJN8QR — Dhara Shah (@dhruti112) April 28, 2018

@CapgeminiIndia-After a long wait of 15 months, I got the increment and how much it was, 3%. Oh wait, why not 0%. Bcoz I got promoted to Sr. Consultant. And how much I waited for promotion, 3 years. Experience-8.8 yrs. And package like 6 yrs exp standard#capgeminibetraysemployees — Pratik Dhall (@PratikDhall) April 30, 2018

I didn't know Hunger Box was that expensive that the employees have to take a 0% hike #CapgeminiBetraysEmployees — Cirqué dù Saleïl (@salilmp) April 30, 2018

The most spoken "7 values" of #CapgeminiIndia #Capgemini to it's employees. Ironically, the so called most ethical company doesn't have a single bit of it.#capgeminibetraysemployees #zerohike pic.twitter.com/arbbX1m469 — Jagadish (@the_jagsaw) April 29, 2018

@CapgeminiIndia @Capgemini Innovative Idea #3 – Let's charge 5 INR for using elevator in office to employees. We can use that funds to acquire one more emerging startup. #CapgeminiBetraysEmployees — Dhara Shah (@dhruti112) April 28, 2018

#CapgeminiBetraysEmployees #CapgeminiIndia This is how betrayed employees in Betraygemini will respond to P1 tickets after 0% salary hike pic.twitter.com/6xgmuxHuSV — Hiesenberg (@FrustratedSoul0) April 28, 2018

#CapgeminiBetraysEmployees It’s Hightime stop asking emp’s to fill PMD(appraisal documents), if you have predecided not to give appraisal pic.twitter.com/sADOAQuxNZ — Hiesenberg (@FrustratedSoul0) April 28, 2018

