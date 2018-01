IND vs SA 1st Test: खराब शॉट खेलकर आउट हुए विराट कोहली, सोशल मीडिया पर खूब उड़ रहा मजाक

दक्षिण अफ्रीका दौरे पर पहले टेस्‍ट मैच के पहले ही दिन भारत का मजबूत बल्‍लेबाजी क्रम पंगु नजर आया। उछाल भरी पिचों पर अफ्रीकी गेंदबाजों ने मुरली विजय, शिखर धवन और विराट कोहली को परेशान किया। भारत पहली बारी में 28 रन के स्‍कोर पर 3 विकेट गंवा कर संघर्ष कर रहा है। टीम इंडिया के शीर्ष 3 बल्‍लेबाजों ने खराब शॉट लेकर अपने विकेट गंवाए। हाल ही में शादी रचाने वाले कप्तान कोहली ने भी अपना विकेट इनाम में दिया। उन्होंने पहले बदलाव के रूप में आये मोर्ने मोर्कल (कोई रन दिये बिना एक विकेट) की उठती गेंद को छेड़ने की गलती की और विकेट के पीछे कैच दे बैठे। विकेटकीपर क्विंटन डिकाक का यह टेस्ट मैचों में 100वां कैच था। विराट कोहली को उनकी इस गलती के लिए ट्विटर पर बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है।

ट्विटर पर बहुत से यूजर्स ने ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान स्‍टीव स्मिथ से कोहली की तुलना को ‘बचकाना’ बताया। हर हालात में स्‍कोर करने की कोहली की काबिलियित पर भी लोग सवाल उठाते दिखे। वहीं कुछ ने मौके का फायदा उठाते हुए कोहली की शादी को जिम्‍मेदार ठहराया। देखिए लोगों की प्रतिक्रियाएं:

It would take atleast 10-15 innings for Virat Kohli to come out of Honeymoon hangover and play his natural game.

Modiji should give tips to kohli and co. before every overseas tour. #INDvSA

Shadi ke baad first inning me fail.

Virat Kohli is an extremely good batsman. He is nowhere near the same class as Tendulkar or Lara nor is he a flat track bully. Ridiculous hysteria as always. Expecting Smith to be labelled a FTB too when he struggles against this attack.

Virat Kohli : even the great Mahatma Gandhi struggled here, mai kya cheez hun. #INDvSA

Coach : why are you struggling in South Africa?

#SAvIND there is a reason steve smith @stevesmith49 is best batsman he can play in any conditions virat kohli needs subcontinent conditions and a lot of hype lol

Virat Kohli right now : #INDvSA pic.twitter.com/OKBUufJ6AO

Expections:- Kohli can score in every condition….

Reality:- On batting pitch score more than 200, On green top less than 20.

And still some people compare him with steve smith

Virat Kohli gets out on 5 runs only. This is what happened when u forced an employee to come office during his honeymoon days. #SAvIND — Khurram (@IKB77) January 5, 2018

Expections:- Kohli can score in every condition…. Reality:- On batting pitch score more than 200, On green top less than 20. And still some people compare him with steve smith#INDvSA #SAvIND #Viratkohli — Being Msdian (@BeingMsdian25) January 5, 2018

विजय के खिलाफ वर्नोन फिलैंडर (13 रन देकर एक विकेट) ने पगबाधा के लिये रैफरल लिया लेकिन इसका उन्हें फायदा नहीं मिला। इस तेज गेंदबाज के अगले ओवर में हालांकि विजय ने खराब शाट खेलकर विकेट गंवाया। उन्होंने आफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर कवर ड्राइव करने के प्रयास में गली में कैच दिया।

एक साल बाद वापसी कर रहे डेल स्टेन (13 रन देकर एक विकेट) के अगले ओवर में धवन ने इससे भी ज्यादा गैरजिम्मेदाराना शाट खेला। टीम ने अभी विकेट गंवाया था और ऐसे में उन्होंने बिना लाइन में आये आधे मन से पुल करने की कोशिश की। गेंद हवा में लहरा गयी और स्टेन ने उसे आसानी से कैच में में बदल दिया।

धवन का दक्षिण अफ्रीका में खराब प्रदर्शन बरकरार रहा। इस देश में उन्होंने अब तक पांच पारियों में केवल 92 रन बनाये हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App