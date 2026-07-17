अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया फायरफाइटर्स की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। शख्स ने अपने काम के बीच बड़ा दिल दिखाते हुए एक कबूतर की जान बचाई जिसका धुएं से दम घुट रहा था। कैलिफ़ोर्निया का यह फायरफाइटर्स गाड़ी में लगे आग को बुझाने गया था। जहां इसने देखा कि एक कबूतर का धुएं के कारण दम घुट रहा था।

फायरफाइटर्स ने ऐसे बचाई जान

फायरफाइटर्स ने फौरन अपना बाकी काम रोका और उसी बीच फटाफट कबूतर की जान बचाने में जुट गया। उसने फौरन कबूतर को एक छोटा सा ऑक्सीजन मास्क लगाया जिसके बाद वह सांस लेने लगा। ऑक्सीजन मास्क लगा कर कबूतर की जान बचाने वाले फायरफाइटर्स का कहना है कि यह हमारी ड्यूटी है, चाहें इंसान हो या कोई छोटा सा जीव हमें उसे बचाना है।

अब वीडियो वायरल होने के बाद इस दयालुता के एक छोटे से काम ने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। इस वीडियो में फ़ायरफ़ाइटर्स को एक गाड़ी में लगी आग बुझाने का काम रोककर, पास ही दिखे एक घायल कबूतर को बचाते हुए देखा जा सकता है।

‘ये लोग सबसे अच्छे हैं’

फायरफाइटर्स यूनियन ने सोशल मीडिया पर रेस्क्यू का वीडियो पोस्ट किया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। इस वीडियो को अब तक 22 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और हज़ारों लोगों ने मुश्किल में फंसे कबूतर की मदद के लिए टीम की तारीफ़ की है।

कई प्रतिक्रियाओं में एक यूज़र ने लिखा, “ओकलैंड फायर डिपार्टमेंट ने सिर्फ़ इसी कबूतर को नहीं बचाया है , ये लोग सच में सबसे अच्छे हैं।” PETA ने भी फायरफाइटर्स की तारीफ़ करते हुए लिखा, “इस कबूतर को पता था कि मदद के लिए किसके पास जाना है। समाज में जिन्हें भी मदद की ज़रूरत होती है, आप उनके लिए हमेशा मौजूद रहते हैं- चाहे वे हमारे बीच सबसे छोटे और कमज़ोर जीव ही क्यों न हों, इसके लिए आपका धन्यवाद।”

एक और शख्स ने कहा, “हम उनकी हवा और घरों को ज़हरीला बना रहे हैं, इसलिए कम से कम हम उनकी मदद तो कर ही सकते हैं; यह फ़ायरफ़ाइटर बहुत नेक दिल इंसान है।” एक चौथे कमेंट करने वाले ने पक्षी के शांत स्वभाव का ज़िक्र किया। “हमें कबूतरों के साथ और ज़्यादा दयालुता दिखानी चाहिए; वे बहुत समझदार और प्यार करने वाले जीव होते हैं।”

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