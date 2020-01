नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ चल रहे तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देश के असम को भारत से अलग करने जैसी आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं। इस वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लोग अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। आम सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर राजनेता तक इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो कब और कहां का है इस बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया में ये तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में एक शख्स माइक से कहता हुआ दिखा रहा है- हमारे पास संगठित लोग हों तो हम असम से हिंदुस्तान को हमेशा के लिए अलग कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं तो एक-दो महीने के लिए असम को हिंदुस्तान से कट कर ही सकते हैं। रेलवे ट्रैक पर इतना मलबा डालो कि उनको एक महीना हटाने में लगेगा…जाना हो तो जाएं एयरफोर्स से। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है।

विडियो में शख्स आगे कहता है कि, ‘असम और इंडिया कटकर अलग हो जाए तभी वह हमारी बात सुनेंगे। असम में मुसलमानों का क्या हाल है, आपको पता है क्या? वहां एनआरसी लागू हो गया है। मुसलमान डिटेंशन कैंप में डाले जा रहे हैं…6-8 महीनों में पता चलेगा कि सारे बंगालियों को मार दिया गया वहां…अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा।’

इस वायरल वीडियो में जब यह शख्स देश को तोड़ने की बातें कर रहा है तो वहीं कुछ लोग उसके भाषण पर तालियां भी बजा रहे हैं। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि वीडियो में आपत्तिजनक बातें करने वाले शख्स का नाम शरजिल इमाम है। शरजिल को जेएनयू का छात्र बताया जा रहा है। हालांकि जनसत्ता.कॉम किसी भी हाल में वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और ना ही वीडियो पर किये जा रहे दावों की जिम्मेदारी लेता है।

इस वायरल वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने लिखा कि दोस्तों शाहीनबाग की असलियत देख लिजिए। हालांकि आपको बता दें कि ये भाषण शाहीन बाग का है ये कहीं से पुख्ता नहीं हो रहा है। देखें इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं:

दोस्तों शाहीन बाग़ की असलियत देखें:

१)असम को इंडिया से काट कर अलग करना हमारी ज़िम्मेदारी

२)”Chicken Neck” मुसलमानो का है

३)इतना मवाद डालो पटरी पे की इंडिया की फ़ौज Assam जा ना सके

४)सारे ग़ैर मुसलमानो को मुसलमानों के शर्त पर ही आना होगा

