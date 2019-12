नागरिकता कानून के विरोध में देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। असम से लेकर अलीगढ़ तक में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो रही है। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हुई हिंसा के बाद बढ़े तनाव के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी रविवार शाम छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज औऱ आंसू गैस के गोले छोड़े।

AMU में उपजे तनाव के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो के मद्देनजर लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल वायरल हो रहे वीडियो में पुलिस सड़क पर खडी गाड़ियों को तोड़ते दिखाई दे रहे हैं।

एक टीवी पत्रकार ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा- हिंसक भीड़ से निपटने के लिए पुलिस बल तो ठीक है लेकिन ये पुलिसवाले यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी गाड़ियों को क्यों तोड़ रहे हैं। वीडियो शेयर करने वाले इस पत्रकार ने लिखा कि जब इस वीडियो को शूट किया जा रहा था तो पुलिसवालों ने कैमरामैन के साथ भी बदसलूकी की।

It’s one thing to control a unruly mob at the Aligarh Muslim University , but why is the @aligarhpolice smashing motorbikes outside the university ?? These visuals shoy by Adnan our local reporter who was also hit by the cops when he filmed this ! pic.twitter.com/Dxc2liMlwr — Alok Pandey (@alok_pandey) December 15, 2019

वीडियो के सोशल मीडिया में आते ही लोग पुलिस पर सवालिया निशान लगाने लगे। लोग लिखने लगे कि जिनके पास सरकारी संपत्ति और लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो लोग ही इस तरह का काम कर रहे हैं। वहीं बहुत से यूजर्स लिख रहे हैं कि पुलिसवाले इसी तरह से माहौल बनाते हैं..ये लोग खुद तोड़फोड़ करते हैं फिर प्रदर्शनकारियों पर इसका आरोप लगा लाठीचार्ज कर देते हैं।

कुछ यूजर्स दिल्ली में सरकारी बसों को जलाए जाने की घटना को इससे जोड़कर कमेंट कर रहे हैं। ऐसे लोग लिख रहे हैं कि ये वीडियो देखने के बाद शक हो रहा है कि शायद दिल्ली में भी तो पुलिसवालों ने ही बस में आग नहीं लगाई थी? कुछ यूजर्स ने लिखा कि पुलिस मीडिया के आने से पहले तैयारी कर रही है ताकि बाद में दिखाया जा सके कि देखो प्रदर्शनकारी छात्रों ने कितने वाहन तोड़ डाले।

Protectors of law and order and public property….Uttar Pradesh https://t.co/dfm7zZyYxq — Shekhar Gupta (@ShekharGupta) December 15, 2019

And then police will claim students vandalized the bikes — @FakeBuster (@Thinkforit) December 15, 2019

After watching this, What is the guarantee that students burnt the Buses in Delhi. — Faraz (@iamAKHTER) December 15, 2019

Vandalising private property. They can be booked for t. If the video wasn’t there it was easy to tell student did it — Nishat Khan (@Nishatkhan272) December 15, 2019

पुलिस मीडिया के आने से पहले तैयारी कर रही है ताकि बाद में दिखाया जा सके कि देखो प्रदर्शनकारी छात्रों ने कितने वाहन तोड़ डाले… — jiya lala pathan جیا لالا (@ziya_pathan) December 15, 2019

Why #Police are covering their face?

Why #PoliceBrutality during night? — Together We Can (@urlivelyfriend) December 15, 2019

Why police damaging vehicles? Police not better than protesters who damage public property

Is there any answer — Sury Vedula (@Sundance128) December 15, 2019

Unbelievable! Cops themselves are shamelessly behaving like thugs / vandals. Little wonder there’s great mistrust of police by the aam aadmi. These cops should be made to pay for the damage they have caused & penalized suitably. Will @dgpup take swift action? — Ramana (@CRamanaKumar) December 15, 2019

