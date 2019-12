पिछले कुछ दिनों से नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Ammendment Bill) को लेकर पूरे देश में माहौल गर्म है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक तमाम लोग इस कानून के विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इन सबके बीच कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ औऱ बीजेपी के संबित पात्रा में CAA को लेकर टीवी डिबेट शो में तीखी झड़प हुई। बात इतनी बढ़ गई कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव वल्लभ से उनके दर्जी का नाम पूछने लगे।

दरअसल हुआ ये कि हिंदी समाचार चैनल न्यूज 18 ने CAA पर एक डिबेट का आयोजन किया। इस डिबेट के लिए कांग्रेस की तरफ से गौरव वल्लभ थे तो बीजेपी का पक्ष रख रहे थे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा। डिबेट में दोनों के बीच काफी बहस हुई। बहस में एक मोड़ पर संबित पात्रा ने ये कह दिया कि इस नागरिकता कानून को गौरव वल्लभ ने पढ़ा तो है नहीं और चले आए हैं डिबेट करने।

संबित पात्रा की बात सुन गौरव वल्लभ टोकते हुए कहने लगे कि अच्छा मैं नहीं पढ़ कर आया..चलिए आपने पढ़ा है तो ये बता दीजिए कि CAA के ऑफिशियल गैजेट में कितने पेज हैं। संबित गौरव वल्लभ का ये सवाल सुन भड़क गए और कहने लगे कि नहीं बताऊंगा। संबित ने कहा कि ये स्कूल के हेडमास्टर की तरह सवाल पूछना छोड़िए। फिर भी गौरव वल्लभ इसपर ही अड़े रहे कि एक बार संबित पात्रा बता दें कि CAA के ऑफिशियल गैजेट में कितने पेज हैं तो मान जाऊं।

संबित पात्रा ने पहले तो खूब मना किया कि नहीं बताऊंगा लेकिन फिर बोल बैठे कि गैजेट में 4 पेज हैं। गौरव वल्लभ ने यहीं उनको पकड़ लिया और कहने लगे कि आपका झूठ सामने आ गया..गैजेट में 4 पेज नहीं है। गौरव वल्लभ हमलावर होते हुए कहने लगे कि देश देख रहा है आपको..आपको ये भी नहीं पता कि गैजेट में कितने पेज है और आप डिबेट कर रहे हैं।

इस तीखी नोंक-झोंक में संबित पात्रा चिढ़ गए। चिढ़ में संबित कहने लगे कि मुद्दे की बात करो..ऐसे ही सवाल पूछना है तो बताओ कि तुम्हारी पैंट किसने सिली..दर्जी का क्या नाम है। डिबेट को इस दिशा में जाता देख शो के एंकर को बीच में आना पड़ा। देखें वीडियो:

सोशल मीडिया पर इस डिबेट का वीडियो वायरल हो रहा है। लोग लिख रहे हैं कि 5 ट्रिलियन के सवाल पर अपनी फजीहत करवाने के बाद सांबित पात्रा गौरव वल्लभ से फिर अपनी किरकिरी करा बैठे।

बता दें कि कुछ महीना पहले ऐसे ही एक डिबेट शो में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर चर्चा हो रही थी। उस डिबेट में गौरव वल्लभ ने संबित से पूछ लिया था कि आप लोग 5 ट्रिलियन की बातें कर रहे हैं क्या आपको पता भी है कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं।(डिबेट में कांग्रेस नेता ने बीजेपी प्रवक्ता की कर दी बोलती बंद, पूछा- 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, पता है?) संबित तब भी गौरव वल्लभ का जवाब नहीं दे पाए थे जिसके बाद सोशल मीडिया में लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया था।

Like most, I had never heard of @INCIndia spokesperson @GouravVallabh … But the fact that he demolished a veteran in the field like @sambitswaraj… clearly shows that the opposition can punch back – even with today’s media — IF it has the right talent batting at the crease. pic.twitter.com/DObQ5u4Y6V

— Akash Banerjee (@TheDeshBhakt) September 14, 2019