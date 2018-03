वीडियो- पाकिस्तान में बीफ बताकर बेचा जा रहा कुत्ते और गधे का मांस, मौलवी बोले- ये तो हराम

पाकिस्तान से एक बैहद हैरतअंगेज वीडियो सामने आया है। इस वीडियों में एक महिला रिपोर्ट्स कराची के एक अवैध कसाईखाने पहुंचती है। रिपोर्टर को जानकारी होती है कि इस कसाईघर में गधे और कुत्ते का मांस बीफ बताकर बेचा जा रहा है। रिपोर्टर जब वहां पहुंचती है तो चौंक जाती है। सब जगह मरे हुए कु्त्ते और गधे की लाशें पड़ी होती हैं। रिपोर्टर की तो ये देखकर हालात ही खराब हो जाती है। जब वहां मौजूद लोगों से जब रिपोटर से पूछती है ये सड़ा हुआ मांस खिलाते हो हमें तो वहां मौजूद लोग ना नुकुर करते रहते हैं। इसके बाद मौलाना इस मांस को बिल्कुल हराम बताते हैं।

साथ ही जो लोग ये बेचकर पैसे कमा रहे हैं वो भी हराम हैं। इसके बाद रिपोटर वहां मौजूद दूसरे लोगों से भी पूछती है। इस वीडियो तारिक फतह ने शेयर किया है। पाकिस्तान में मीट का अच्छी खपत है पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति करीब 14.7 किलोग्राम मांस की खपत जो भारत की तुलना में कहीं अधिक है। दुनिया की कुल बीफ उत्पादन के मामले में पाकिस्तान नौ वे नंबर है। दुनिया का करीब 2.95 प्रतिशत बीफ पाकिस्तान में ही होता है।

India vs Bangladesh T20 Final Live Cricket Streaming, Ind vs Ban T20 LIVE क्रिकेट स्कोर: यहां देखें भारत-बांग्लादेश टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट, BAN- 90/4

Reality of Pakistan: Butchers slaughtering donkeys & dogs to sell as beef. TV reporter taking law into her own hand pic.twitter.com/PZCtHJoVaz

— Tarek Fatah (@TarekFatah) August 25, 2017