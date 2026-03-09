टी-20 विश्वकप फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर टीम ने हिस्ट्री को रिपीट भी किया और हिस्ट्री को डिफीट भी किया। शानदार जीत के बाद देशभर में क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है। हालांकि, मैच वाले दिन क्रिकेट प्रेमियों में काफी तनाव भी दिख रहा था। वो मैच के परिणाम को लेकर चिंतित थे।

दिल्ली पुलिस की मजेदार पोस्ट

विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैच से जुड़ी शुभकामनाओं और हंसी मजाक वाले पोस्ट खूब दिखे। इसी माहौल में जिस पोस्ट ने यूजर्स का ध्यान आकर्षित किया, वो है दिल्ली पुलिस का पोस्ट, जिसमें उसने अहमदाबाद की पुलिस को टैग किया था। हालांकि, यह पोस्ट तब और मजेदार हो गया जब उसमें यूपी पुलिस ने अपना ह्यूमर जोड़ दिया।

दरअसल, रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले मैच से पहले दिल्ली पुलिस ने अहमदाबाद की पुलिस को टैग करते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा – प्रिय अहमदाबाद पुलिस आपको न्यूजीलैंड की ओर से गेंद गायब होने की शिकायत मिल सकती है। लेकिन उसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारे बल्लेबाज ही हैं जो उन्हें स्टैंड्स में भेज रहे हैं।

यूपी पुलिस ने की बुमराह की तारीफ

इस पर अहमदाबाद पुलिस ने भी मजेदार जवाब देते हुए लिखा कि मामले को संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद। हमने आला अधिकारियों को इस संबंध में अवगत करा दिया है। हालांकि, मैच में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार जीत के बाद यूपी पुलिस ने इन पोस्ट्स की ग्रैब के साथ एक पोस्ट किया।

यूपी पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से लिखा – केस स्टेटस अपडेट। पहले शिकायत थी कि गेंद गायब हो गया है। नई शिकायत यह है कि पूरी बैटिंग लाइन-अप ही गायब हो गई है। हमने यह पाया कि यह विधि व्यवस्था की स्थिति नहीं है। यह बुमराह है। दरअसल, गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टी-20 विश्वकप के फाइनल मैच में 4 विकेट लिए और केवल 15 रन दिए। उनके इस प्रदर्शन की खूब तारीफ हो रही है।

CASE STATUS UPDATE 🚔



Earlier complaint: Ball going missing.

New complaint: Entire batting lineup going missing.

Our assessment: This is not a law & order problem.

This is Bumrah. 🎯🇮🇳#INDvNZ #T20WorldCup2026Final pic.twitter.com/218PYJQ9r6 — UP POLICE (@Uppolice) March 8, 2026

यह भी पढ़ें – भारत ने छोड़ा इंग्लैंड और वेस्टइंडीज को पीछे, ये है टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम और कप्तान की लिस्ट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में रविवार (8 मार्च) को भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रचा। भारतीय टीम तीसरा खिताब जीतकर टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम बन गई। उसने इंग्लैंड और वेस्टइंडीज को पीछे छोड़ा। दोनों ने दो-दो बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप के खिताब बचाव करने वाली और लगातार दूसरी बार यह खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई। 10 बार इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ और पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने एक-एक बार खिताब जीता है। पूरी खबर पढ़ें…



