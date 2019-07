Budget 2019 for Common Man, Income Tax Slab Rate Changes: मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार (5 जुलाई 2019) को पेश कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कई घोषणाएं की। सरकार ने अमीरों पर सरचार्ज बढ़ा दिया है। अब 5 करोड़ रुपये से ज्यादा आय वालों को सालाना 7 फीसदी और 2 से 5 करोड़ सालाना आय वालों को 3 फीसदी सरचार्ज देना पड़ेगा। सरकार ने बजट में मिडिल क्लास का कुछ खास ख्याल नहीं रखा। मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि सरकार बजट में उनके लिए कुछ राहत भरे एलान कर सकती है।

मिडिल क्लास को सस्ता घर (45 लाख रुपए) खरीदने पर अब 3.5 लाख रुपए ब्याज में छूट मिलेगी। वहीं इनकम टैक्स में छूट और रिटर्न फाइल करने के लिए पैन की जगह आधार का इस्तेमाल करने की छूट से मिडिल क्लास को कुछ राहत जरूर मिलेगी। साफ है मिडिल क्लास की उम्मीदों के मुताबिक बजट में एलान न होने पर ट्वीटर पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

यूजर Kabira Speaking @thewordsofshiva ने कहा बजट में नेटफ्लिक्स, प्राइम और हॉटस्टार के एनुअल सब्सक्रीप्शन पर सब्सिडी को कोई घोषणा नहीं की गई। क्या हम ऐसा ही भारत चाहते हैं जहां हम रहना चाहते हैं?

Half of budget has been declared, still there is no announcement on subsidy for annual subscription of Netflix, Prime and Hotstar. Is this the india we want to live in ? #Budget2019 — Kabira Speaking (@thewordsofshiva) July 5, 2019

Middle class is waiting for the benefits for them in the budget #Budget2019 pic.twitter.com/sdrOJBjFVR — Subham (@subhsays) July 5, 2019

Middle Class: My Vote BJP in General Election. Budget : No tax cuts for Middle Class. Middle Class : #Budget2019 pic.twitter.com/X64Scdzi0w — Rahul Singh (@rahulkrsingh291) July 5, 2019

Ministers every year…

Before the Budget: This is a budget for the poor and middle class.

After the Budget:#Budget2019 pic.twitter.com/16ymuqv8TO — Sharad Kotriwala (@ModijiKaHathHai) July 5, 2019

मालूम हो कि आम चुनाव के मद्देनजर सरकार ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था जिसके बाद अब पूर्ण बजट पेश किया गया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App