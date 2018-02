Budget 2018: ट्विटर पर जेटली के बजट की उड़ी खिल्ली, यूजर्स ने बताया पकौड़ा बजट

वित्त मंत्री ने साल 2018 का बजट पेश कर दिया है। सोशल मीडिया पर बजट को लेकर अलग-अलग टिप्पणियां आ रही है। ट्विटर पर यूजर्स टिप्पणियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बजट से मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला है। सोशल मीडिया पर लोग पकौड़ा बजट हैशटैग से लगातार ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीटर पर पकौड़ा बजट ट्रेंड कर रहा है। एक यूजर ने एक तस्वीर के जरिये बड़े मजेदार तरीके से बताया है कि कैसे वित्तमंत्री अरुण जेटली की निगाह लोगों की कमाई पर है। रणधीर चौहान ने लिखा, ‘आम आदमी: तुमने बजट में आम आदमी के लिये क्या किया है, जेटली : तुम पकोड़े बनाओ और बेचो।’ मंजोत सिंह ने लिखा, ‘मिडिल क्लास के लिये पकौड़ा बजट पेश हो चुका है।’ डॉ वत्स ने लिखा, ‘यह पकौड़ा बजट हमारी उम्मीद को फ्राई कर, उसपर मसाला छिड़क डालेगा।’ विकास योगी ने लिखा, ‘कसम खाके बैठे हैं मोदी जी, कि मिडिल क्लास से पकोड़े बिकवा कर ही दम लेना है।’ एक यूजर ने लिखा, ‘गाड़ी में लीटर की बजाए चम्मच के हिसाब से तेल न भरवा दिया तो गोभी मेरा नाम नहीं’

Don’t worry guys about the budget there are millions of vacancies for youth so apply soon #पकौड़ा_बजट pic.twitter.com/hs8qlsiFfk

— boby singh (@bobysingh1993) February 1, 2018