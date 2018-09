चैरिटी प्रोग्राम से समोसा छिपा कर ले जाते दिखे प्रिंस हैरी! वायरल हुआ वीडियो

ब्रिटेन राजघराने के प्रिंस हैरी का एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में प्रिंस हैरी हाथों में समोसा छिपा कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ITV News ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो को शेयर करते हुए ITV News ने लिखा कि ‘रंगेहाथों पकड़े गए। भूखे प्रिंस हैरी कुकबुक के लॉन्‍च‍िंग कार्यक्रम में स्नैक लेकर जाते हुए नजर आए।’

इस वीडियो को देखने के बाद कई दूसरी अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रिंस हैरी के हाथ में नजर आ रही चीज समोसा है। जबकि इस वीडियो में नजर आ रहा है कि जब 34 साल के प्रिंस खाने के स्टॉल के पास से निकलते हैं तो उन्होंने अपने हाथ में नैपकिन के अंदर कोई चीज छिपा रखी है। हालांकि यह चीज क्या है यह साफ-साफ नजर नहीं आ रहा है।

