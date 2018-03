संसद के भीतर किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, वायरल हो गया वीडियो

आज के समय में दुनियाभर की संसद ड्रामा की जगह बन गई हैं। संसद केवल नेताओं की बहसबाजी, विवादित भाषण या भयंकर डिबेट की जगह बनकर नहीं रह गई बल्कि अब लोग संसद के अंदर शादी के प्रस्ताव वाले सर्प्राइज भी देने लगे हैं। वहीं ऐसा लगता है कि इस मामले में ब्रिटेन की संसद सबसे ऊपर है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत शेयर किया जा रहा है जिसमें एक व्यक्ति ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन में एक महिला को घुटने के बल बैठकर प्रपोज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति का नाम मैथ्यू रेविले है। 32 वर्षीय मैथ्यू ने ससंद के अंदर 32 साल की रशैल इवान को शादी का प्रस्ताव दिया था।

टव्किंहम की रहने वाली इवान श्रमिक सांसद के लिए संसदीय शोधकर्ता के रूप में काम करती हैं। वहीं मैथ्यू एक सिविल सर्वेंट हैं। द इंडिपेंडेन्ट के अनुसार, मैथ्यू ने बताया कि अपने प्रोफेशन के कारण उन्हें इवान को प्रपोज करने के लिए कोई बेहतर जगह नहीं मिल पा रही थी इसलिए उन्होंने इवान के सामने शादी का प्रस्ताव रखने के लिए संसद को ही चुना। रिपोर्ट के अनुसार, मैथ्यू ने कहा, “हम दोनों काफी चुप रहने वालों में से हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सार्वजनिक तौर पर इवान को प्रपोज कर उन्हें सर्प्राइज दूं।”

Motion proposed on the floor of the House… @Rachel_L_Evans pic.twitter.com/pggDPmUMCi

— Matthew Reville (@MatthewReville) March 15, 2018