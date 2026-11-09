हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भराड़ी इलाके में शादी के चार दिन बाद ही दुल्हन ने ऐसा कांड कर दिया कि पूरे परिवार के लोग सदमे में है। नवेली पत्नी अपने ससुराल से 18 लाख रुपये मूल्य के गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। जिससे घर के लोग दीवाली भी खुशी से नहीं मना पाए। दूल्हा अलग समझ नहीं पा रहा है कि शादी के नाम आखिर हुआ क्या है।

पुलिस ने बताया कि दुल्हन पर लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहने और नकदी चुराकर फरार होने का आरोप है। इस घटना से प्रभावित परिवार सदमे में है और पूरे इलाके में इसकी चर्चा हो रही है। पुलिस में दर्ज शिकायत में दूल्हे की बहन ने घटनाक्रम का विस्तृत ब्योरा दिया है।

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शिकायतकर्ता के अनुसार, उसके भाई की शादी 31 अक्टूबर को हरियाणा के यमुनानगर की 22 साल युवती से हरियाणा के जगाधरी स्थित दीवानी अदालत में हुई थी। कोर्ट में शादी के बाद दुल्हन उनके घर आकर रहने लगी। परिवार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस महिला का उन्होंने अपने घर में स्वागत किया है, वह इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रही है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि चार नवंबर को मौका पाकर दुल्हन करीब 16 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने और एक लाख 80 हजार रुपये नकद लेकर भाग निकली। शिकायत में बताया गया कि तिजोरी से गहने व नकदी गायब मिलने और दुल्हन के लापता होने का पता चलने पर परिवार सदमे में आ गया।

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परिवार ने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद भराड़ी थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर फरार युवती की तलाश की जा रही है।

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-