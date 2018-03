ट्विटर पर बहुत सी चीजें वायरल होती हैं। कभी किसी नेता का बयान, तो कभी किसी की तस्वीर, तो कभी किसी का कोई वीडियो। इस वक्त फिलहाल एक प्रेम संदेश और उस पर दिया गया जवाब सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। दरअसल, कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच के डैनी ने एक लड़की को बहुत ही खूबसूरत सा प्रेम पत्र लिखकर प्रपोज किया था, जिसका जवाब उस लड़की के ब्वॉयफ्रेंड ने दिया। प्रपोजल लेटर और उस पर दिया गया जवाब दोनों ही बहुत ही अनोखे तरीके से लिखा गया है, जिसके कारण वह सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग ब्वॉयफ्रेंड के जवाब की बेहद तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उसने डेनी की भावनाओं की कद्र करते हुए बहुत ही सज्जनता के साथ अपनी बात कही। डेनी ने पत्र में अपना नंबर देते हुए यह लिखा था कि अगर लड़की का कोई ब्वॉयफ्रेंड नहीं है तभी तो वह उसे मैसेज करे। इसलिए लड़की की तरफ से उसके ब्वॉयफ्रेंड ने मैसेज करके जवाब दिया।

लव लेटर में डेनी ने लिखा, ‘मैंने जितनी भी लड़कियों को देखा है, तुम उनमे सबसे खूबसूरत हो। मुझे मैसेज करना (अगर तुम्हारा ब्वॉयफ्रेंड नहीं होगा तो)- डेनियल। मैं नहीं जानता कि तुम्हें यह ड्रिंक पसंद आया भी होगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें केवल एक लेटर देने के लिए तुम्हारी क्लास में नहीं आ सकता था।’ इस तरह का प्रेम संदेश पाकर तो हर लड़की को अच्छा ही महसूस होगा, लेकिन डेनियल ने कंडिशन रखी थी कि अगर लड़की का कोई ब्वॉयफ्रेंड नहीं होगा तभी तो रिप्लाई करना, इसके बाद लड़की के ब्वॉयफ्रेंड ने जवाब दिया।

Walked into a class of 200 to give this to a girl and got this text I’m dead pic.twitter.com/llux2PHLBu — Danny (@Dan_TheGreat) March 20, 2018

उसने लिखा, ‘हेलो डेनियल, जिस लड़की को तुमने आज स्टारबक्स की ड्रिंक दी थी, मैं उसका ब्वॉयफ्रेंड हूं। मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं क्योंकि तुम्हारी वजह से उसके चेहरे पर मुस्कान आई और बहुत ही क्लासी प्रपोजल था। तुमने लिखा था कि अगर ब्वॉयफ्रेंड है तो रिप्लाई मत करना, इसलिए हमने सोचा कि मुझे तुम्हें मैसेज करना चाहिए ताकि तुम जान सको।’ बाद में डेनियल ने खुद ट्विटर लव लेटर और ब्वॉयफ्रेंड के जवाब की तस्वीरें पोस्ट की और लिखा, ‘मैं 200 लोगों की क्लास के अंदर उस लड़की को यह लेटर देने गया और मुझे यह जवाब मिला। मैं तो मर ही गया।’ उसके बाद से ही ट्विटर पर लव लेटर और उस पर दिया गया रिप्लाई काफी वायरल हो रहा है।

This is so sweet, I would legit cry if someone did this for me — Keysha Hawryliak (@keyytonowhere) March 21, 2018

Woah y'all both handled that so well. Like even his text was nice and civil. Bravo dudes — Savv (@zak_savannah) March 22, 2018

Did you reply to the bf? They seemed to be a nice couple & I applaud your polite approach — iamShine (@DemetriasShine) March 21, 2018

Damn if she doesn’t date you then I most certainly will — Alexis (@alexissros3) March 22, 2018

How true kings communicate. We not fighting over girls in 2018. — Je Suis Will (@Hirai_Will) March 21, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App