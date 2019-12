नागरिकता संशोधन बिल (CAB) 2019 लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। तमाम राजनीतिक दलों के साथ देश के कई हिस्सों में इस बिल का विरोध किया जा रहा है। CAB पर चल रहे विवाद के बीच ओलम्पिक गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर विजेंदर सिंह का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। लोग विजेंदर सिंह के ट्वीट की तारीफ करते हुए उसे रिट्वीट और लाइक कर रहे हैं।

दरअसल बॉक्सर विजेंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा- जब मसाला हिन्दू मुस्लमान वाला अच्छा लगने लगे वो कौमें “प्याज” की चिंता नहीं करतीं। विजेंदर का ये ट्वीट आते ही वायरल होने लगा। लोग इसपर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। कमेंट करने वाले यूजर्स इस ट्वीट पर CAB के प्रति अपनी चिंता और विरोध भी जता रहे हैं।

बहुत से यूजर्स विजेंदर सिंह के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि राजनेता तो यही चाहते हैं कि लोग हिंदू-मुस्लिम में उलझे रहें और आम सरोकार के मुद्दों की तरफ उनका ध्यान ना जाए। वहीं कुछ मुस्लिम यूजर्स लिख रहे हैं कि विजेंदर जब आप मेडल लाए थे तब हम भी उसी तरह खुश हुए थे जिस तरह कोई भी देशवासी हुआ था..फिर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है सरकार।

विजेंदर, आप बहुत कम लोगों में से हो जिन्हें इतिहास “अच्छा आदमी” कह के याद रखेगा।

मुझे व्यक्तिगत तौर पे सीएबी से कुछ नुकसान नहीं होगा क्यूँ कि मैं हिंदू ब्राम्हण हूँ।

लेकिन आप का यह ट्वीट देख के अच्छा लगा।

More power to you.

