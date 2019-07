इन दिनों सोशल मीडिया पर ‘बोटल कैप चैलेंज’ का शोर है। दुनियाभर में लोग इस चैलेंजे को पूरा कर रहे हैं। इस चैलेंज को सेना के जवानों ने भी पूरा किया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियों को जमकर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में जवान युद्धक टैंक से एक बोतल की कैप को गिराते नजर आ रहे हैं।

हालांकि इस चैलेंज में व्यक्ति को अपने पैर से रिवर्स किक मारकर बोतल को गिराए बिना उसके ढक्कन को खोलना होता है। लेकिन जैसे-जैसे ये चैलेंज सोशल मीडिया पर छाने लगा वैसे ही इसको अलग-अलग तरीकों से पूरा किया जाने लगा। लेकिन जब टैंक के जरिए ‘बोटल कैप चैलेंज’ पूरा करने पर इस वीडियो की जमकर तारीफ हो रही है।

एक यूजर ने कहा कि इनका अलग ही ‘भौकाल’ है। तो एक एक यूजर ने कहा ‘अबतक की सबसे बेस्ट वीडियो।’ वहीं एक अन्य यूजर ने कहा ‘इन्हें (जवानों) देखकर तो अच्छे-अच्छे लोगों की कैप निकल जाती है। एक यूजर ने कहा ‘आपको सूचना दे दूं…यह भारतीय सेना के जवान नहीं हैं बल्कि ये जर्मनी और फ्रांस के जवान हैं।’

Just FYI .. this is from French or Germans .. not India !!

