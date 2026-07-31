शादी के अगर कोई बेटा अपनी ही मां को अपनी ही शादी में ना बुलाए तो… सुनकर अजीब लगता है। शख्स को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अपनी मां को शादी में शामिल न करने पर उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि उसकी नौकरी ही चली जाए।

यह हैरान घटना चीन की है। पूरी कहानी आपको बताते हैं कि क्योंकि इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। असल में चीन की एक कंपनी के बॉस ने बताया कि उन्होंने एक कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया था, क्योंकि उसने अपनी शादी में अपनी ही मां को बुलाने से मना कर दिया था क्योंकि उसे अपनी मां के रूप-रंग पर शर्म आती थी।

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सिन च्यू डेली की रिपोर्ट के अनुसार, हेनान माइनिंग क्रेन कंपनी लिमिटेड के फाउंडर कुई पेइजुन (Cui Peijun) को एक बहुत उदार बॉस माना जाता था। वे साल के अंत में 100 मिलियन युआन S$19 मिलियन से ज़्यादा का बोनस कर्मचारियों को बांटते थे।

खास समर इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम

finance.sina.com की रिपोर्ट के मुताबिक 21 जुलाई को कंपनी ने अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक खास समर इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया और कुल 331 स्टूडेंट्स को इसमें शामिल किया। लॉन्च सेरेमनी में, कुई ने छात्रों से कहा कि माता-पिता का सम्मान करना और उनके प्रति अपनी ज़िम्मेदारी निभाना ही एक अच्छा इंसान बनने की नींव है। उन्होंने आगे कहा कि जो शख्स माता-पिता के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी भी नहीं निभा सकता, वह किसी कंपनी या दूसरे लोगों से सम्मान पाने का हकदार नहीं है।

मां को शादी में नहीं आने दिया, नौकरी से निकाला गया

‘सिन च्यू’ की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने बताया कि कैसे उनके एक कर्मचारी की शादी हुई, लेकिन कुई ने देखा कि शादी के समय उसकी मां फ़ैक्ट्री के पास किनारे छाया में बैठी थी। जब कुई ने कर्मचारी से पूछा कि उसकी मां शादी में क्यों शामिल नहीं हुईं, तो कर्मचारी ने कथित तौर पर जवाब दिया “क्योंकि मेरी मां का चेहरा अच्छा नहीं है, मुझे डर है कि वह मुझे शर्मिंदा कर देंगी।” sohu.com के अनुसार, इस बात से कुई को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कर्मचारी से कहा: “जब तुम दो साल के थे, तब तुम्हारे पिता का निधन हो गया था और तुम अपनी मां के साथ ऐसा बर्ताव करते हो?” इसके बाद उन्होंने कर्मचारी को मौके से ही नौकरी से निकाल दिया।

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इसके बाद जब कर्मचारी को एहसास हुआ कि नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल है और कंपनी में उसे कितना अच्छा वेतन दिया जा रहा है, तो वह कुई के कार्यालय में लौट आया। वह घुटनों के बल बैठ गया और एक और मौके की भीख मांगी। हालांकि, कुई ने इनकार कर दिया। इसके बाद कुई ने वर्कशॉप से ​​रिटायर हो चुकी कर्मचारी की मां के लिए रसद विभाग में काम करने की व्यवस्था की, उन्हें अच्छी सैलरी दी।

सोशल मीडया पर बहस

इसके बाद, कुछ कमेंट करने वालों ने कंपनी के कल्चर से पूरी तरह सहमति जताई और माना कि वर्कप्लेस पर स्किल्स तो विकसित की जा सकती हैं, लेकिन कैरेक्टर को बदलना मुश्किल होता है। हालांकि, अन्य लोगों ने बताया कि कंपनियां मूल्यों को बढ़ावा दे सकती हैं, लेकिन बेटे का फर्ज निभाना की नैतिकता के अंतर्गत आती है। अगर किसी कर्मचारी ने अपने काम में गलतियां नहीं की हैं, तो ऐसे कारणों से उसे बर्खास्त करना शायद श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है।

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