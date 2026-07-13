Borivali Station Video: मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन का कथित तौर पर शूट किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, इस वीडियो में एक युवक और युवती के बीच भावुक करने वाला पल दिखाई दे रहा है, जिसने इंटरनेट पर लोगों की राय बांट दी है। क्लिप में हल्के नीले रंग की शर्ट और काली पैंट पहने एक युवक प्लेटफॉर्म पर लेटा हुआ है और वह एक युवती का पैर कसकर पकड़े हुए है, जबकि वह युवती ट्रेन में चढ़ने की तैयारी करती दिख रही है।

हरे और सफेद रंग की ड्रेस पहने हुए युवती ने पीठ पर बैग टांगा है और चेहरे को स्टॉल से ढके हुए है। वह युवती बार-बार खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन युवक उसे छोड़ने से इनकार कर रहा है।

ऑनलाइन चल रही खबरों के अनुसार, वह शख्स उस लड़की से वहां से न जाने की गुज़ारिश कर रहा था और उसे अपना यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि, इन दावों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। घटना के दौरान, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान उस जोड़े को घेरे हुए दिखाई देते हैं। एक अधिकारी बीच-बचाव करता हुआ दिखता है, जबकि दूसरा वहां मौजूद लोगों को दूर हटने के लिए कहता है क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म पर भीड़ जमा हो जाती है। वीडियो के एक और हिस्से में, वह शख्स ज़मीन पर बैठा हुआ दिखता है और वर्दी पहने हुए जवान उससे पूछताछ करते हुए नज़र आते हैं।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और इस पर हज़ारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहां कुछ यूज़र्स ने इस घटना को एक भावुक इज़हार बताया, वहीं दूसरों ने भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक जगह पर उस शख्स के व्यवहार को अनुचित बताया है। कई लोगों ने यह भी कहा कि घटना की पूरी जानकारी या संदर्भ जाने बिना कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए।

एक यूज़र ने लिखा, “प्यार दो तरफ़ा होता है। आप किसी को आपसे प्यार करने या आपके साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर कोई जाना चाहता है, तो उसे जाने दें। यह आपके और उसके, दोनों के लिए सबसे अच्छा है। प्यार के लिए कभी भी गिड़गिड़ाएं नहीं!”

एक और शख्स ने कमेंट किया, “किसी को भी सिर्फ़ एक वीडियो देखकर लोगों के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। हो सकता है कि उनके बीच कोई बड़ी अनबन हुई हो; महिला ने बहुत कोशिश की हो, लेकिन कुछ काम न आया हो। आखिर में जब वह थक गई, तो वह जा रही थी और फिर शायद उस आदमी को कुछ एहसास हुआ हो और वह गिड़गिड़ाने लगा हो, कुछ भी हो सकता है।”

अभी तक न तो रेलवे अधिकारियों और न ही मुंबई पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें इस घटना की वजह बताई गई हो या इसमें शामिल लोगों की पहचान की गई है। पुलिस ने इस मामले में हस्तक्षेप जरूर किया ताकि स्टेशन का माहौल उचित बना रहे और यात्रियों को किसी बात की परेशानी न हो।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो में कुछ लोग ट्रेन के फर्श पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ मंत्रोच्चार किए जा रहे हैं। और अधिक पढ़ें…

Viral video From #Mumbai #Borivali A boy grabbed his girlfriend’s feet and lay dramatically on the platform. #RPF tried to stop him but he refused to listen. #Mumbaikar #Mumbailocal #Mumbailocaltrain pic.twitter.com/yI7uolvXfV — Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 12, 2026

Disclaimer: यह आर्टिकल एक्स प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई वीडियो पोस्ट और उसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। जनसत्ता ने पोस्ट में बताए गए लोगों के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है।