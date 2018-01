हिंदुस्तान में बॉलीवुड गानों को लोग बहुत पसंद करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ संगीतकार ऐसे भी हैं जो कि अपना खुद का संगीत बनाने के बजाए अन्य संगीतकारों के गाने और संगीत चुराते हैं। दरअसल यह बात हम नहीं बल्कि पाकिस्तान कह रहा है। इतना ही नहीं पाकिस्तान ने यह आरोप लगाते हुए इसका सबूत भी दिया है कि बॉलीवुड वाले पाकिस्तान के गाने और संगीत चुराते हैं। तैमूर जमन नाम से एक ट्विटर हैंडल ने कई गानों के वीडियो शेयर किए हैं जिनमें बॉलीवुड गानों को पाकिस्तान से कॉपी किया हुआ बताया गया है।

इसमें जानेमाने सुफी गायक नुसरत फतेह अली खान का एक वीडियो भी शेयर किया गया, जिसमें वे बॉलीवुड के बेस्ट कॉपी संगीतकारों का नाम बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो नुसरत फतेह अली खान के एक पुराने इंटरव्यू का बताया जा रहा है। रिपोर्टर नुसरत फतेह अली खान से पूछती है कि बेस्ट कॉपी अवॉर्ड दिया जाए तो किसे देंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए नुसरत फतेह अली खान भारतीय संगीतकार विजु शाह और अनु मलिक नाम लेत हैं। इसके बाद इस अकाउंट से कई वीडियो शेयर किए गए जिनमें पाकिस्तान के उन गानों को दिखाया गया है जो कि उनके अनुसार बॉलीवुड में कॉपी किए गए हैं।

Nusrat Fateh Ali Khan Saab Giving Best Copy Award to #Bollywood Music Directors in an Old Interview … pic.twitter.com/9BImPbC8gR

बॉलीवुड संगीतकारों में अनु मलिक, प्रीतम पाकिस्तान के गाने कॉपी करने वालों में सबसे ऊपर स्थान पर हैं। इस ट्विटर अकाउंट के अनुसार, साल 2009 में आई सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण अभीनीत फिल्म ‘लव आज कल’ का गाना ‘आहूं-आहू’ पाकिस्तानी सिंगर शौकत अली का है। शौकत अली ने यह गाना साल 1984 में रिलीज किया था। इसके अलावा प्रीतम ने साल 2004 में फिल्म ‘अग्निपंख’ का गाना ‘जन्मभूमि पे’ पाकिस्तान के अबरार उल हक का ‘भीगा-भीगा सा’ से कॉपी किया है जो कि साल 1998 में आया था। प्रीतम द्वारा कॉपी किए गए गानों की सूची में ‘एक खिलाड़ी एक हसीना’ फिल्म का ‘अखियां ना’ भी शामिल है। इसके अलावा अनु मलिक की बात की जाए तो इस सूची में 90 के दशक के उनके गानों के कई नाम शामिल हैं। प्रीतम और अनु मलिक के आलावा इस ट्विटर हैंडल के अनुसार 90 के दशक में पाकिस्तान के कई गानों को बॉलीवुड में कॉपी किया गया है।

